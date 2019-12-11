Динамо Загреб - Манчестер Сити - 1:1 онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов загребское "Динамо" играет с "Манчестер Сити". Встреча проходит в Загребе на стадионе "Максимир".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Манчестер Сити".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 6-й тур

ДИНАМО Загреб, Хорватия - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - 1:1 *идет 1-й тайм

Голы: Ольмо (10) - Жезус (33)

Динамо: Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк, Оршич, Ольмо, Кондзер, Петкович.

Манчестер Сити: Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди, Родри Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус.

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Статистика 1-го тайма: удары 3-4, в створ 2-2, владение мячом 27%-73%, угловые 1-1, фолы 5-3.

Первый тайм завершен! Счет ничейный - 1:1!

45+1 - Гояк локтем ударил в лицо Родри, но арбитр не показал нарушителю даже желтую карточку.

45 - Одну минуту компенсировал арбитр в 1-м тайме.

43 - Пытаются прессинговать хозяева, но англичане отлично контролируют мяч.

40 - Фоден пробил издали - очень неточно.

38 - Ольмо навесил с углового, но защитники выбили мяч.

35 - Засчитал гол арбитр, посоветовавшись с коллегами из VAR-комнаты.

33 - ГООООООООООООООООООООООООЛ! Марез навесил с фланга и Жезус головой переправил мяч в ворота! 1-1! Протестовали игроки "Динамо", которые требовали отменить гол, так как Жезус, возможно, сфолил за несколько секунд до гола. Желтую карточку получил Адеми.

30 - Опасно! Оршич с близкого расстояния пробил по воротам, но Браво в броске забрал мяч.

28 - Ольмо получил передачу от Петковича, дошел до линии штрафной и пробил выше ворот.

24 - Перехватили хозяева мяч в центре поля и убежали в контратаку, но Моро отдал неточный пас на Оршича, который мог выйти к воротам.

20 - Менди навесил с фланга и Ливакович лишь в самый последний момент смахнул мяч с головы Жезуса.

19 - Опасно! Гюндоган протащил мяч до штрафной и пробил с 18 метров, но Ливакович в броске отразил удар!

18 - Марез ворвался в штрафную, но принялся финтить и потерял мяч.

16 - Жезус получил передачу в штрафной, но не сумел обработать мяч и потерял его.

13 - Вновь гости владеют мячом, но пока без продвижения вперед.

10 - ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! После навеса с фланга Ольмо в касание пробил с лета и забил красивейший гол! 1-0!

7 - Менди навесил с фланга, но никто из партнеров до мяча не добрался.

4 - "Манчестер Сити" контролирует мяч на первых минутах, но не форсируют события англичане.

Матч начался!

ДИНАМО ЗАГРЕБ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Манчестер Сити" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. После пяти туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С и уже гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 11 очков. "Динамо" с пятью очками занимает третье место. Для выхода из группы хорватский клуб устроит только победа.



