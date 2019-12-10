Где смотреть онлайн Динамо Загреб - Манчестер Сити: расписание трансляций

11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся хорватское "Динамо" и английский "Манчестер Сити". Поединок состоится в Загребе на стадионе "Максимир". Смотрите прямую трансляцию игры "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "Футбол 1". Также поединок можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

ДИНАМО ЗАГРЕБ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Манчестер Сити" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. После пяти туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С и уже гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 11 очков. "Динамо" с пятью очками занимает третье место. Для выхода из группы хорватский клуб устроит только победа.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Шахтером", "Динамо" проиграло "Аталанте".