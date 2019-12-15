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Десна - Динамо: онлайн видео трансляция

Десна и Динамо встретятся в матче чемпионата Украины

воскресенье, 15 декабря 2019, 00:05
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Десна и Динамо встретятся в матче чемпионата Украины

15 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Украины между черниговской "Десной" и киевским "Динамо". Встреча пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.

Смотрите онлайн видеотрансляцию матча "Десна" - "Динамо" на "Апострофе".

Начало матча - в 14:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

18-й тур

ДЕСНА Чернигов - ДИНАМО Киев

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является киевский клуб. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,61. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Десны" можно поставить с коэффициентом 4,75.

После 17 туров "Десна" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги,.набрав 33 очка. "Динамо" занимает 4-е место. В активе киевского клуба также 33 очка.

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Ему будут ассистировать судьи на линиях Александр Войтюк и Виктор Матяш. Резервный арбитр - Максим Козыряцкий.

В первом круге "Десна" обыграла "Динамо" со счетом 2:1.

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