Десна - Динамо: онлайн видео трансляция

15 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Украины между черниговской "Десной" и киевским "Динамо". Встреча пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.
Смотрите онлайн видеотрансляцию матча "Десна" - "Динамо" на "Апострофе".
Начало матча - в 14:00.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
18-й тур
ДЕСНА Чернигов - ДИНАМО Киев
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
Фаворитом поединка по версии букмекеров является киевский клуб. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,61. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Десны" можно поставить с коэффициентом 4,75.
После 17 туров "Десна" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги,.набрав 33 очка. "Динамо" занимает 4-е место. В активе киевского клуба также 33 очка.
Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Ему будут ассистировать судьи на линиях Александр Войтюк и Виктор Матяш. Резервный арбитр - Максим Козыряцкий.
В первом круге "Десна" обыграла "Динамо" со счетом 2:1.