Динамо серьезно опозорилось в чемпионате Украины: видеообзор

Киевское "Динамо" в матче седьмого тура чемпионата Украины на своем поле принимало черниговскую "Десну". Встреча завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Десна".

Киевляне начали на правах хозяев более активно, но уже под занавес первой половины пропустили мяч, автором которого стал Владислав Калитвинцев. В начале второго тайма усилиями Беседина счет стал равным. Уже спустя десять минут Филипьев вновь вывел гостей вперед.

После семи туров "Динамо" имеет в активе восемь очков и игру в запасе. У "Десны" 14 баллов и сенсационное второе место в турнирной таблице.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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