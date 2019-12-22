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Ювентус - Лацио: онлайн трансляция

Ювентус и Лацио поборются за Суперкубок Италии

воскресенье, 22 декабря 2019, 15:00
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Ювентус и Лацио поборются за Суперкубок Италии

22 декабря в матче за Суперкубок Италии сыграют туринский "Ювентус" и римский "Лацио". Встреча состоится в аравийском Эр-Рияде на стадионе "Кинг Сауд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка "Ювентус" - "Лацио".

Начало встречи в 18:45.

СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ

Финал

ЮВЕНТУС Турин - ЛАЦИО Рим

Обслужит матч бригада арбитров под руководством Джанпаоло Кальварезе. Ему будут ассистировать судьи на линиях Алессандро Костанцо и Джорджо Перетти. Резервный судья - Фабио Мареска.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Лацио" можно поставить с коэффициентом 3,60.

"Ювентус" является восьмикратным обладателем Суперкубка Италии, "Лацио" выигрывал трофей четыре раза.

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