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Макгрегор - Серроне: онлайн трансляция боя

Ирландская суперзвезда UFC возвращается в ринг после годичного простоя

вторник, 14 января 2020, 13:45
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Ирландская суперзвезда UFC возвращается в ринг после годичного простоя

В воскресенье, 19 января, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится поединок по правилам MMA между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Макгрегор - Серроне.

Ориентировочное время начала поединка - 06:30.

Бой будет иметь статус главного на турнире UFC 246.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бое Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне - соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).

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