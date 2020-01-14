Макгрегор - Серроне: онлайн трансляция боя

В воскресенье, 19 января, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится поединок по правилам MMA между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Макгрегор - Серроне.

Ориентировочное время начала поединка - 06:30.

Бой будет иметь статус главного на турнире UFC 246.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бое Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне - соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).