Макгрегор - Серроне: Хроника и видео боя

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся поединок по правилам MMA между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Победу одержал Макгрегор.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Макгрегор - Серроне.

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Конор празднует победу.

После окончания поединка Макгрегор утешил избитого соперника.

МАКГРЕГОР - СЕРРОНЕ: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ



"Я вернулся! Король вернулся! Я рад, что снова творю историю. Я являюсь первым бойцом в промоушене, который добился невероятных побед в полулегком, легком и полусреднем весах. Я готов вернуться в легкий вес, но отлично себя чувствую и в полусреднем весе. Сейчас я буду праздновать вместе с семьей, а потом подумаю, что делать дальше", – сказал Макгрегор, комментируя победу над Серроне.

Через несколько секунд после начала поединка Макгрегор нанес блестящий удар ногой в голову Серроне, свалив оппонента на канвас. После этого ирландец бросился добивать соперника, нанес ему несколько ударов, после чего рефери остановил бой!

Вот и все! 40 секунд продлился бой! Уверенную победу одержал Макгрегор!

Бой начался!

Оба бойца уже в октагоне. Бой вот-вот начнется!

Теперь к месту схватки продвигается Конор.

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Серроне уже вышел к октагону.

В одном из главных боев вечера Холли Холм победила Ракель Пеннингтон единогласным решением судей.

Макгрегор уже тейпируется. Причем, даже не сняв костюм!

Макгрегор приехал!

В очередном поединке победу одержал Алексей Олейник над Морисом Грином.

Серроне прибыл на бой.

В андеркарте поединка между Макгрегором и Серроне состоялись два боя. Брайан Келлехер победил Ода Осборна, Аскар Аскаров оказался сильнее Тима Эллиота.

Макгрегор за бой против Ковбоя получит 3 миллиона долларов, Серроне – 200 тысяч.

Бой будет иметь статус главного на турнире UFC 246.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бое Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне - соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).