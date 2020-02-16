Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют дортмундская "Боруссия" и парижский ПСЖ. Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - ПСЖ.

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

БОРУССИЯ Дортмунд, Германия - ПСЖ Париж, Франция

БОРУССИЯ - ПСЖ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



"Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). ПСЖ финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

"Боруссия" и ПСЖ встречались между собой в сезоне-2010/11. Тогда пути команд пересеклись в групповом турнире Лиги Европы. Оба матча завершились вничью - 1:1 и 0:0.