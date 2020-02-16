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Где смотреть онлайн Боруссия - ПСЖ: расписание трансляций

воскресенье, 16 февраля 2020, 21:25
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Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и французский ПСЖ. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Смотрите прямую трансляцию игры Боруссия - ПСЖ на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 1"

БОРУССИЯ - ПСЖ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). ПСЖ финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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