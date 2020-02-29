Реал - Барселона: онлайн трансляция

1 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграют "Реал" и "Барселона". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".
Начало встречи в 22:00.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
26-й тур
РЕАЛ - БАРСЕЛОНА
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья - Мигель Боск Доменек.
РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков. "Реал" занимает второе место, имея в активе 53 очка.
РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.