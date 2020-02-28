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Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций

пятница, 28 февраля 2020, 18:05
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В воскресенье, 1 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Мадрида и Барселоны пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть на российском "Матч! Футбол 1".

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 25 матчах 55 очков. "Реал" находится на 2-м месте, отставая от каталонцев всего на 2 очка. В матче первого круга команд в Барселоне была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании.

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