Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

За день до президентских выборов в Украине, которые назначены на 31 марта, в Словакии будут выбирать президента страны во втором туре. По результатам подсчета бюллетеней из 99,4% избирательных участков в первом туре лидирует юрист Зузана Чапутова, которая получила 40,5% голосов. На втором месте - кандидат от правящей партии Smer ("Курс") Марош Шефчович с результатом 18,7%. Почему выборы в Словакии важны для Европейского Союза и Украины, "Апострофу" пояснил эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Алексей Куропятник.

Президентские выборы в Словакии имеют определенные признаки общих тенденций как в Европейском Союзе, так и в Украине. Начнем с того, что президент в Словакии по Конституции имеет второстепенную роль. Такую примерно, как после соглашения в Украине, когда Украина стала парламентско-президентской республикой. Там также действует президент, но он не выполняет ежедневных исполнительных функций. У него там символические функции: он просто участвует в определенных переговорах, то есть у него ограниченные полномочия. Тем не менее, несмотря на то, что его должность не является ключевой в системе государственного управления, там происходят изменения с точки зрения того, какие политические силы сейчас теряют власть в странах Восточной Европы и Европы вообще, а какие - приходят к власти.

Основной политической силой, которая контролирует парламентскую коалицию и которую поддерживал по нынешним временам независимый, но еще с советских времен известный политик - Андрей Киска. Ключевая оппозиция - это социалисты и социал-демократы. Они - это именно та политическая сила, которая преобладала сразу после развала Советского Союза и развала Восточного блока Варшавского договора. И когда они начали вступать в Европейский союз, то преимущественно власть в этих странах находилась не у консерваторов, а у социалистов, которые были просто социалистами или социал-демократами. Вот сейчас у них такая партия называется "Курс" - это социалисты, которые контролируют коалицию. А второй член коалиции - это социал-демократы. То есть это левые политические партии.

Левых политических партий остается в Евросоюзе все меньше. Они исчезают во Франции, они фактически потеряли свою власть в Нидерландах. Мы видим, что левые ослабевают в Германии. Левых правительств фактически не осталось в традиционной Европе. И вот мы сейчас видим, что в Словакии также подрывается власть к следующим парламентским выборам. В прошлом году произошел мощный скандал с убийством журналиста, который расследовал уголовные действия определенного бизнесмена, связанного с высшей государственной властью, очень похожа ситуация на украинскую, но это привело к наиболее мощным массовым протестам с 1991 года, которые хотя и не устранили социалистов от власти, но заставили уйти в отставку премьер-министра и еще двух его министров и переформировать коалицию. То есть тогда они полностью контролировали правительство, а сейчас они с социал-демократами контролируют коалицию, то есть они поделились властью. Но за них еще выступал формально нейтральный президент, вот сейчас они теряют позицию президента.

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То есть по всем фронтам, на всех ключевых позициях в государственном строительстве в Словакии так же, как и в других странах Восточного блока, и в Европейском Союзе, и в западных странах социалисты теряют власть, то есть это и левая политическая сила, которая выступает за социальные программы поддержки населения, за выравнивание жизненного благополучия. И им на замену приходят не консерваторы, а в данном случае - либералы. Потому что тот кандидат, который победит во втором туре, судя по последним рейтингам, это Зузана Чапутова - адвокат по экологическим вопросам, которая мешала одному коррумпированному бизнесмену, связанному с высшей государственной властью, строить свалку для мусора. Она была по рейтингам третьей, а фактически перед самыми выборами начала наращивать свою популярность.

Фото: EPA

И на что это указывает? На то же, что и в Украине: что население оказывает предпочтение не столько традиционным политическим партиям, сколько просто новым лицам из даже неизвестных политических партий. Потому что Зузана Чапутова вообще представляет какую-то малочисленную партию, которая не является парламентской. Тем не менее это не помешало ей победить. Буквально за две недели до этого по социологическим опросам она занимала третью позицию и должна была набрать 14,4%, но набрала 40,5%. А другие набрали столько, сколько им прогнозировали. И в результате мы имеем явление, что население протестует против традиционных политиков, которым полностью не доверяет. То же происходит и в Украине.

Что касается вопроса, какой кандидат более выгоден для Украины, то существует точка зрения, что это Шефчович. Это был второй политик, который 16 лет фактически не живет в Словакии. Он уехал послом в ЕС, а затем стал депутатом. Последняя должность, которую он занимал - заместитель председателя Европейской комиссии. То есть он уже далек от реальной жизни в Словакии. Но о чем это свидетельствует, почему именно он? Потому что у правящих социалистов и социал-демократов не хватало чистых политических лидеров, которых можно было выдвинуть в качестве своих кандидатов на этот пост. То есть все запятнаны. Они сначала предложили министру иностранных дел, тот взвесил все и благоразумно отказался от этого предложения. Тогда они пошли искать кого-то еще незапятнанного и нашли только Шефчовича, только в далеком Брюсселе. Шефчович, насколько я знаю, более или менее, нейтрален. А Зузана Чапутова стоит на либеральных позициях и за углубление ЕС. То есть она не имеет особых пророссийских сантиментов. А значит, угрозы избрания в Словакии кандидата с пророссийским влиянием уже нет.

Однако, у социалистов восточных стран и в Словакии, в частности, еще с советских времен существуют мощные экономические и партийные связи с российскими партиями и бизнесом. Особенно это касается сферы энергетики. Оценить на сегодняшний день мне очень трудно, но понятно, что определенное влияние, конечно, есть. Другое дело, что Зузана Чапутова, у которой больше всего шансов победить, не является профессиональным политиком, у нее нет ни деловых, ни политических связей с этой когортой старых традиционных политических партий, с этой группой людей, которые в своей коммуникации, в своей повседневной жизни и бизнес-интересах были связаны как-то с РФ. Поэтому я думаю, что в этом случае для Украины все складывается как нельзя лучше.