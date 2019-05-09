Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

На прошлой неделе Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. В Кремле тотчас сообщили, что президенты США и России говорили об Украине. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео встретился с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, с которым обсуждал ситуацию в Венесуэле. После этого "осведомленные" российские источники заговорили о том, что намечается большая сделка между США и Россией, в которую будут включены интересы стран в Венесуэле и Украине. Однако по мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, у США нет необходимости о чем-то договариваться с россиянами. Об этом он рассказал "Апострофу".

Во-первых, у США нет никакой необходимости с Россией о чем бы то ни было договариваться, потому что у них гораздо более сильная позиция. И я не вижу – ни в Венесуэле, ни в Украине, ни в Сирии, ни где бы это не было – у них потребностей идти на уступки.

Во-вторых, как и в предыдущих версиях похожих разговоров о большой сделке, ключевая проблема заключается в том, что США и Россия не влияют в достаточной степени на то, что происходит в Украине. То есть в отличие от ситуации после Второй мировой войны, когда они делили мир и определяли мироустройство, а в Европе стояли советская и американская армии, сегодня все разговоры о сделках строятся на чьих-то хотелках и фантазиях.

Даже если они о чем-то договорятся, а слухи об этом ходят с того времени, как Трамп стал президентом, то как они будут это воплощать в жизнь? С помощью чего можно заставить любое украинское правительство или президента принять условия этой сделки? Я не вижу этих инструментов, поэтому любые сделки маловероятны.

В Венесуэле США и Россия ситуацию тоже не контролируют. Если, допустим, они договорятся, что президентом Венесуэлы будет Гуайдо, как хотят американцы – то как они его будут делать президентом? В Венесуэле идет внутренний конфликт, в котором есть сторонники и Мадуро, и Гуайдо. В борьбе между ними и определится, кто победит. Американцы и россияне там влияния не имеют. Договориться они могут о чем угодно, но как это воплощать? Они понимают, что путей воплощения договоренности нет, поэтому у них не получится всерьез что-то на что-то разменивать.

И даже если бы у американцев были возможности на что-то влиять серьезнее, чем они могут сегодня, то у них нет никакой необходимости о чем-то договариваться с россиянами и в чем-то идти на уступки.

Путин не может заставить Мадуро уйти – я этого не вижу. Поэтому никаких больших сделок за спиной Украины не может быть.

Возможный максимум в таких диалогах – это уточнение позиций, поскольку в Украине новый президент. У американцев и россиян есть общий интерес о том, чтобы не потерять хотя бы минимальный контроль над ситуацией и не допустить в Украине острых действий и кризисов. Естественно, что у них есть предмет для переговоров на разных уровнях – и Трампа с Путиным, и Лаврова с Помпео – они будут это обсуждать, но только для того, чтобы сверить позиции и еще раз обозначить свои приоритеты, а не договариваться о чем-то.