США и Россия повздорили из-за Венесуэлы: военная операция возможна

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров не смогли прийти к компромиссу в вопросе протестной Венесуэлы, обсыпав угрозами друг друга.

Об этом сообщают американские и российские СМИ.

Так, Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова предпринять военные действия, чтобы препятствовать кризису в Венесуэле.

"Но президент (Трамп – прим. ред.) ясно дал понять, что наступит момент - и в конечном итоге ... он должен будет принять это решение - он готов сделать это, если это то, что требуется", - заявил Помпео о возможности военной операции.

В свою очередь Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео отпарировал тем, что агрессивные шаги Вашингтона в отношении Венесуэлы будут иметь "самые тяжелые последствия".

"С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства – грубейшее нарушение международного права", — сказал он.

Подробнее о будущем Венесуэлы, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.