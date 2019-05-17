Начхать на Украину: что на самом деле интересует Путина

Все политические игры российского президента Владимира Путина сводятся к желанию, чтобы с ним считались, как с Иосифом Сталиным во время Второй мировой. Такое мнение "Апострофу" высказал российский публицист Леонид Радзиховский, комментируя встречу госсекретаря США Майка Помпео с хозяином Кремля и главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Я не слышал конкретных заявлений об улучшении отношений между двумя страны. Были заявления, что-то вроде "возможно выйдем на правильный путь". Но это обычные ритуальные заклинания - их всегда говорят, когда встречаются. Это так же, как когда люди встречаются и говорят друг другу "Здравствуйте", это не значит, что они желают здоровья. Реальное же улучшение могло бы наступить в результате определенных уступок со стороны России.

США уступать ни в чем не могут. Во-первых, Россия от них ничего не требует. А во-вторых, Трамп не может себе позволить идти на какие-то шаги, которые в Америке расценят как уступки России. Через полгода начнется первая реальная фаза предвыборной кампании: если пойдет на уступки, то его вместе с кашей съедят на следующих выборах.

Улучшение отношений возможно, если Россия пойдет на уступки. Но дело в том, что и Америке от России ничего не нужно.

Ракетные переговоры - это какая-то слишком умная военная технология, в которой никто ничего не понимает. Это не очень эффектно. А вся внешняя политика - и американская, и российская, - сводится к пиар-эффектам. На договорах по ПРО такого эффекта, по моему мнению, не добьешься.

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Украинцев постоянно волнует, предаст ли их Америка ради улучшения отношений с Россией. Америка не может здесь никого предать, потому отношения между Украиной и Россией мало зависят от Америки. Территориальные споры от Америки не зависят, изменение политического климата в Украине уже состоялось, и запихнуть пасту обратно в тюбик невозможно, даже если бы американцам этого почему-то захотелось бы. Но им не интересно, что происходит в Украине. Ничего они добиваться от России не будут, и сами тоже ничего делать не будут.

Мне кажется, что единственный пункт, где американцы могли бы чего-то добиваться от России - это Венесуэла. На другие "болевые точки" для американцев - Северную Корею или Иран - Россия влияния не имеет. А вот на Венесуэлу у Путина какое-то влияние есть, поэтому США чисто теоретически могут добиваться, чтобы Россия "сдала" Мадуро. Что это может означать на практике - не совсем понятно. Скажем, американцы могут прибегнуть к резким шагам, чтобы Россия "не слишком мешала". Вот чего бы хотели американцы - реальных политических уступок.

Путину от американцев понятно, что надо, - он уже 20 лет об этом говорит. Ему нужно только одно, он говорит это совершенно открыто, постоянно это повторяет, - чтобы его уважали, чтобы с ним считались, чтобы его услышали. Это значит - чтобы Трамп к нему ездил, чтобы проводились встречи на высшем уровне. Вся эта представительская игра - единственное, что интересует Путина в политике.

Но о чем он сможет говорить с Трампом? Разве о том, что "вот мы с тобой и с председателем Китая - великие. Мы втроем решаем судьбы мира, как их решали Наполеон и Александр I, Сталин и Гитлер, Рузвельт и Черчилль". Вот мы трое - великие, а все остальные – это ерунда.

Каким содержанием это все наполняется, для Путина не имеет абсолютно никакого значения. Ему абсолютно наплевать, что происходит в Венесуэле, в Сирии и, простите, что происходит в Украине. Путина волнует одно - чтобы за ним признали право на равных сидеть над картой мира с президентом США и, склонившись над ней, решать судьбы мира.