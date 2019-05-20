Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Иностранные СМИ оценили инаугурацию Владимира Зеленского. В западной прессе обратили внимание на то, что он шел в Верховную Раду пешком в окружении только четырех охранников, касался рук публики, его приветствовала - таким образом продемонстрировал близость к народу.

Также журналисты признают решительным его решение о роспуске Верховной Рады и требования принять закон о незаконном обогащении и снятии неприкосновенности с депутатов, прокуроров и судей. Журналисты отметили, что новоизбранному президенту предстоит много работы, ввиду отсутствия у него опыта.

Зеленский не упомянул в своей речи Россию, но намекнул на нее, когда сказал, что украинцы должны стать швейцарцами, живя счастливо, несмотря на все разногласия, отмечают в BBC.

Британские журналисты и другие англоязычные издания используют в победе Зеленского определение landslide victory - (landslide - "оползень") - то есть, совершенно неожиданная победа в большинстве регионов страны. Вместе с тем, они отмечают, что Зеленскому придется столкнуться со многими серьезными вопросами. Главными задачами называются искоренение коррупции, снятие неприкосновенности с депутатов и судей и повышение прозрачности закупок в "оборонке". Также Зеленский обещал восстановить отношения с Востоком Украины.

Уже есть свидетельства, что российский президент Владимир Путин будет тестировать политического новичка. Одним из испытаний станет выдача российских паспортов на оккупированных территориях.

Новоизбранный президент распустил парламент, наполненный союзниками своего предшественника, отмечает TIME.

Но даже перед роспуском парламента, Зеленский перевернул с ног на голову украинскую политику. Журналисты уделили внимание тому, что новый президент здоровался с людьми во время своего пути на инаугурацию и даже делал селфи с некоторыми.

Зеленский немедленно анонсировал роспуск Верховной Рады, стремясь получить места в парламенте, где до сих пор доминируют сторонники его предшественника, пишет Guardian.

Первейшей задачей он назвал прекращение огня на Донбассе, где за 5 лет погибли 13 тыс. человек, отмечает издание. Зеленский дал 2 месяца депутатам, чтобы "заработать себе медали", отмечает издание.

Работа с парламентом будет критически важной для Зеленского, чтобы воплотить ожидания своих избирателей и провести реформы, необходимые для того, чтобы поддержка из-за рубежа не прекращалась, пишет Reuters.

Кампания Зеленского была успешной из-за разочарования общественности в политическом истеблишменте и обещания "сломать систему". Но о его будущей политике известно мало, пишет France24.

Еще несколько месяцев назад идея, что Зеленский примет президентскую присягу, казалась невероятной.

Зеленскому придется решить вопрос с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Востоке, пишет издание. Председатель так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что готов к переговорам. Впоследствии он обвинил Зеленского и его команду в "деструктивных заявлениях" и заявил, что Киев блокирует мирный процесс.

Также Зеленского ждут проблемы и в международной политике - представитель главы Белого дома Дональда Трампа Руди Джулиани недавно заявил, что Зеленского окружают "враги президента США".

"Это не конец твоего приключения - это только начало", - цитирует издание депутата от "Народного фронта" Сергея Высоцкого, который обратился к Зеленскому.

Порошенко проиграл выборы, потому что хотя и избежал коллапса в стране и запустил ряд ключевых реформ, его обвиняют в том, что не смог сделать достаточно для улучшения стандартов жизни, а также в провале борьбы с местной коррупцией, отмечает LEPoint.

Результат свидетельствует о том, что украинские избиратели разочарованы коррупцией и социальной несправедливостью, а также войной на востоке Украины. Многие избиратели считают, что начало переговоров с Россией будет решением. Порошенко отказался его принимать, обмениваясь оскорблениями с российским руководством во время своего президентства. Зеленский может использовать свой аутсайдерский статус для достижения соглашения с Кремлем, пишет китайское издание GlobalTimes.

Правильная команда будет решающим фактором для начинающего политика, так как он должен будет вести переговоры с различными политическими силами.