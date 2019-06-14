Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Вместо Мари Йованович, которая досрочно завершила работу на должности посла США в Украине, в посольстве с конца мая временный поверенный - Кристина Квин. Впрочем, как стало известно "Апострофу", уже через несколько дней в Киев прибудет известный дипломат и экс-посол в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор. Эту информацию нашему изданию подтвердили сразу несколько источников в дипломатических кругах. Значит ли, что Тейлор может стать новым временным поверенным в делах США или его ждет иная миссия в посольстве, а также какие сейчас стоят вызовы в отношениях со Штатами - в материале "Апострофа".

Исполнительный вице-президент американского "мозгового центра" United States Institute of Peace Уильям Тейллор - один из ведущих американских экспертов по вопросам Украины. Именно на время работы Тейлора в Украине (при президенте Ющенко) пришелся период стремительного развития американо-украинских отношений, а США активно поддерживали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. Подписанный в конце 2008 года документ о стратегическом партнерстве Украины и США до сих пор остается основой отношений двох стран с огромным так и не использованным полностью потенциалом.

Известно, что Тейлор служил офицером пехоты армии США в Германии и Вьетнаме. Дослужился до чина капитана. После событий 11 сентября 2001 года был назначен координатором американской и международной помощи Афганистану (2002-2003).

Последним публичным мероприятием с участием посла Тейлора перед его отъездом в Вашингтон стала официальная церемония закладки фундамента нового здания посольства в Украине в мае 2009 года.

Прибытие в посольство дипломата такого уровня однозначно говорит о значении Украины для Вашингтона. По словам собеседников "Апострофа", Тейлор может быть или новым временным поверенным и руководить посольством на время отсутствия посла, или даже занять пост посла, ввиду отсутствия согласованной всеми инстанциями США другой кандидатуры.

Как объясняют опрошенные "Апострофом" эксперты, вопрос с назначением посла может продлиться вплоть до окончания президентских выборов в США в 2020 году. Впрочем, не все собеседники издания верят в такой ход событий, и считают, что для Тейлора в посольстве может быть предусмотрена и другая работа. Речь идет о расследовании ситуации, связанной с обвинениями Юрия Луценко в отношении финансовой помощи Вашингтона на совместные с Генпрокуратурой проекты, которые якобы не были напрямую предоставлены подразделениям ГПУ, а распределялись посольством США в Киеве на свое усмотрение.

"Нельзя сказать, что в Вашингтоне отнеслись очень серьезно к этим обвинениям. Но все же это вызвало определенные вопросы, поэтому была поставлена задача разобраться в сложившейся ситуации. С чем, собственно, и может быть связан визит Тейлора. Так как он хорошо знаком с украинским политикумом и умеет договариваться - ему это под силам", - комментирует приезд дипломата собеседник, осведомленный с ситуацией в американском посольстве.

Сам же Уильям Тейлор эту информация пока не комментирует. Но публично ранее он отмечал, что между США и Украиной очень сильные связи и в обозримом будущем они таковыми и останутся.

"Наша позиция является твердой: мы поддерживаем любого президента и любой состав украинского правительства, пока они продолжают следовать понятной и предсказуемой политике, с ценностями, целями, которые желает видеть украинский народ, и которые разделяют американцы и европейцы. Приверженность демократическому управлению, западным ценностям и институтам, продолжение курса Украины на евроинтеграцию и возможного курса в НАТО - эту политику США точно будут поддерживать. В этом нет какого-то индивидуального подхода. Мы поддерживали разных президентов, пока они были ориентированы на реформы и демократические ценности", - рассказал в интервью журналистам Тейлор.

Что касается нового посла, то, по словам собеседников издания, политическое решение о назначении еще не принято.

"Есть разные позиции в этом отношении. Есть очень интересный кандидат, который даже уже встречался с украинскими депутатами в качестве кандидата на эту должность. Он приближенный к Трампу, не кадровый дипломат, то есть это может быть политическим назначением со всеми соответствующими плюсами и минусами. Но для того, чтобы он был назначен, нужно пройти долгий путь - согласование и в Госдепе, и в Конгрессе. В Соединенных Штатах это занимает от 3 до 6 месяцев. Поэтому посла мы можем ожидать не раньше второй половины лета, в лучшем случае", - отмечает собеседник "Апострофа".

Вызовы для Украины

По мнению опрошенных "Апострофом" экспертов, Тейлор - известный в Украине человек, и за время своей дипломатической миссии в Украине зарекомендовал себя как дипломат, который имеет хорошие отношения с разными политиками и в Вашингтоне, и в Киеве.

"Он дипломат в лучшем понимании этого слова. У него хорошие отношения и с республиканцами, и с демократами. Он много работал над концепцией мирного урегулирования конфликта, обсуждал параметры решения конфликта на Донбассе. Он прекрасный коммуникатор. Людей такого масштаба мало. Если в Белом доме приняли решения назначить такого специалиста по вопросам, связанным с Украиной - нам однозначно повезло", - считает украинский дипломат Василий Филипчук.

Но для любого нового посла будет важно сохранить нормальные отношения, какими они были всегда, считает эксперт МЦПД Николай Капитоненко.

"Если же говорить с точки зрения Украины, нам не хватает какой-то конкретики, содержания. Мы должны думать о том, что ставить на первый план, какие приоритеты делать основными в этом двустороннем сотрудничестве. Сейчас мы точно не знаем, что хотим", - считает эксперт.

Во время предстоящего визита Владимира Зеленского в США, который может состоятся уже в августе этого года по приглашению американской стороны, президенту Украины нужно будет вести дискуссию о статусе США как основного союзника вне НАТО, хотя это будет сложно.

"Шансов немного, но начинать нужно. Это то, что сегодня соответствует нашим интересам. На большее американцы не пойдут, и никаких формальных гарантий безопасности нам не дадут. Но с помощью этого статуса мы можем облегчить и расширить номенклатуру поставок американского оружия. Все остальное касается исключительно расширения американской поддержки - финансовой, прежде всего", - добавляет Капитоненко.

А вот по мнению дипломата Сергея Корсунского, Украина должна быть скромнее, когда говорит о своем месте в политике Соединенных Штатов.

"Мы почему-то считаем, что там очень много вокруг нас крутится. Это не так, особенно на уровне Белого дома. Ничего там вокруг нас не крутится. Есть люди в Государственном департаменте, которые ведут украинские аспекты. Есть в Совете национальной безопасности и обороны, которые это делают и, конечно, Конгресс, в котором есть те, кто нас поддерживают. Но на уровне Белого дома и лично Трампа мы рассматриваемся в очень конкретном аспекте - сквозь призму отношений с Россией. Поэтому строить отношения с ними очень трудно, особенно с Трампом. Если Трамп видит Россию через микроскоп, потому что у нее ВВП - половина Техаса, то наш ВВП, который в 10 раз меньше, чем ВВП России - еще более смешная цифра. Но из-за нас Россия попала в ужасную беду и теперь имеет проблемы мирового масштаба. Поэтому это делает нас теми, на кого обращают внимание", - отмечает Корсунский.

И сейчас у нас действительно есть шансы построить отношения со Штатами. Но Украина должна найти то, что представляет интерес для американцев.

"Позиция президента Трампа очень прагматична. Для него важны интересы Соединенных Штатов - экономические, политические, военные. Если мы можем сделать вклад в реализацию этих интересов, тогда США будут идти нам на встречу. Посмотрите, какое происходит сближение между Польшей и США - буквально нереальный уровень отношений. Мало того, что Соединенные Штаты согласились открыть военную базу, так было принято решение направить туда дополнительно 2000 солдат. Они еще и сказали, что Польша сейчас на заключительном этапе оформления безвизового режима со Штатами. Почему так? Потому что Польша уже подписала 25-летний контракт на закупку американского LNG, а теперь еще дополнительно на 8 млрд подписала контракт на тот же LNG и построила терминал, через который он будет поступать в Польшу и, дай Бог, в Украине. То есть речь идет о заинтересованности США объемом в 30 с лишним млрд долларов. Соединенные Штаты интересуют их национальные интересы. Если бы мы смогли предложить что-то такое, что соответствует их национальным интересам и было бы в нашу пользу также - это было бы то, что создало серьезную заинтересованность. Да, мы закупили у General Motors какие-то тепловозы, покупали уголь. Но все это по суммам и объемах несерьезно", - подытожил эксперт.