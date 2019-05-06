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Стало известно о ротации важного дипломата США, связанного с Украиной

понедельник, 06 мая 2019, 21:04
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20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает свою работу в Украине.

Об этом сообщает ZN.UA.

Известно, что Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая Йованович вернется в Вашингтон. Имя нового главы дипломатической миссии в Украине пока не называется.

Напомним, в 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине. В июле того года Сенат США утвердил ее кандидатуру, а уже 23 августа Йованович прибыла в Киев.

Как сообщал "Апостроф", ранее разгорелся громкий скандал между генпрокурором Украины Юрием Луценко и послом США в Украине Мари Йованович.

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