Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

На этой неделе Владимир Зеленский в продолжение предыдущей поездки в Брюссель посетил с официальными визитами Париж и Берлин. Несмотря на то, что его предвыборная кампания основывалась на обещаниях кардинальных изменений и урегулирования конфликта на Донбассе, пока президенту не удается определить даже в общих чертах свои мирные планы и новые внешнеполитические инициативы. Более того, заявления во время первых зарубежных поездок Зеленского оказались, на удивление, похожими на выступления его предшественника: та же риторика, что и у Петра Порошенко, только менее убедительно и на порядок хуже английском. Почему Зеленский выбрал стратегию повторения внешней политики Порошенко, и какие могут быть результаты такого решения - размышляет аналитик Международного центра перспективных исследований АНАСТАСИЯ ГАЛУШКА.

"Ні обіцянок, ні пробачень". Ничего вообще?..

Во время своей предвыборной кампании новоизбранный президент Владимир Зеленский обещал одновременно и очень много, и очень мало. Так, его программа внешней политики сосредоточено на трех тезисах:

мир в Украине, прямые переговоры с Путиным, без уступок, все территории необходимо вернуть;

поддержка европейских партнеров и подписантов Будапештского меморандума;

постоянное движение в ЕС и НАТО.

Обещаниям Зеленского не хватало ни четкости, ни конкретики, ни стратегии или тактики их выполнения. Каждому, кто имеет хоть малейший опыт в международной политике, было понятно, что эти цели являются пустой риторикой, о серьезности обсуждения которой можно будет говорить разве что после обнародования детального видения того, что и как планирует делать Зеленский во внешней политике.

Зеленский и его команда же оставались молчаливыми касаемо их конкретных планов в сфере внешней политики. Во время предвыборной кампании Зеленский редко общался с прессой, а его окружение ссылалось на программу или продолжало обходиться общими фразами без деталей. Создавалось впечатление, что даже в день выборов никто, в том числе и сам Зеленский, так и не знал и не понимал - какой же должна быть внешняя политика нового президента.

Такая "политика молчания" способствовала усилению неуверенности относительно того, что ожидать от нового украинского лидера. Свидетельством этого является, например, известное письмо руководителей ЕС Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера к президенту Зеленскому, из которого можно сделать четкий вывод: ЕС нервничает по поводу внешнеполитических планов Зеленского. В кулуарах дипломаты и европейских, и других государств не скрывали с каждым днем все большее раздражение от "политики молчания" и требовали четкого ответа на хотя бы главные вопросы: как новый украинский президент видит урегулирование конфликта с Россией, планирует ли он выполнять "Минск-2", если да - то каким образом, если нет - то какая альтернатива?

Первые зарубежные визиты Зеленского продемонстрировали: у него просто нет собственной внешней политики, а при ее отсутствии он решил не рисковать и просто пойти по пути своего предшественника. Он выбрал и команду, и риторику Петра Порошенко. Порошенко 2.0 в исполнении Зеленского выглядел менее убедительно и с на порядок слабым английском. Но, несмотря на это, его визиты и риторика порадовали западных лидеров - изменений во внешней политике не предвидится. Будут ли радоваться от этого украинцы, остается большим вопросом.

НАТО - старые песни о главном

Заявления для прессы и сигналы по результатам встреч нового президента Украины и Генерального секретаря НАТО Столтенберга не содержали ничего нового. Зеленский заверил, что Украина продолжит работать над внутренними реформами, особенно по вопросам безопасности и разведки, которые необходимы для более тесного сотрудничества с НАТО. Но как бы решительно не звучали его заявления, отсутствие новых идей и конкретных предложений были очевидными. Украина хочет вступить в НАТО, официально такая возможность закреплена в Бухаресте саммите, но в практическом плане, пока продолжается конфликт с Россией, подавляющее большинство стран-членов не поддержат вступление нашей страны в ЕС. Для России же стремление Украины в НАТО является основным раздражителем для осуществления агрессивной политики, включая поддержку вооруженных группировок на Донбассе. Получается замкнутый круг, и создается такое впечатление, что как его разорвать - ни старый, ни новый президенты Украины не знают, поэтому повторяют удобные, но малоэффективны нарративы о русском нашествии.

В своих речах Зеленский четко повторил стандартную формулу о России-агрессоре и призвал Запад продолжать оказывать давление на Путина. Сходство с риторикой Порошенко заметно невооруженным глазом, хотя в некоторых моментах Зеленский от нее все же отклонялся. Например, когда предлагает восстановить переговоры с Россией. Правда, Зеленский отмечает, что Украина должна стать "сильнее в экономическом, политическом и военном отношении" к началу такого диалога. Когда именно это случится - неизвестно, как и то, случится ли в условиях де-факто войны вообще.

Задачей Зеленского сейчас является презентация конкретного плана развития Украины на ближайшие 5 лет в целом и внешнеполитические задачи в этой связи, в частности. Нужно реалистичное видение того, чего можно достичь в отношениях с Россией и как Украине стоит поступать с проблемами Крыма и Донбасса. Повторение риторики Порошенко только заставит Украину оставаться в тупике. А вот выдержит ли Украина еще 5 лет такого тупика - большой вопрос.

Пока вместо такого конкретного плана звучат хаотические идеи вроде "информационного референдума" относительно членства в НАТО. Это дешевый и легкий способ перекладывания ответственности. Референдумы - как показывает катастрофа с Brexit - не надежный советчик в ответ на вопрос "что делать".

Но "стиль Порошенко" для президента Зеленского не является уже таким негативным решением: "риторика Порошенко" будет приносить и "результаты Порошенко". По результатам визита в НАТО подтвердили желание провести совместное военное обучение в Черном море с украинской армией в июле, Киев получит 40 миллионов евро на развитие оборонных возможностей. Вряд ли эта сумма что-нибудь кардинально решит в комплексе украинских проблем безопасности - украинские олигархи покупают квартиры в Лондоне за значительно большие суммы. Но лучше даже с такими скромными результатами, чем вообще без них.

В своих речах Зеленский четко повторил стандартную формулу о России-агрессора и призвал Запад продолжать оказывать давление на Путина Фото: president.gov.ua

ЕС и Украина: история (односторонней) любви

Европейские чиновники уже включили Владимира Зеленского в список друзей на замену Петру Порошенко, и "пересменка" прошла достаточно безболезненно для обеих сторон. Зеленский повторил тезисы всех своих предшественников со времен Леонида Кучмы о европейском выборе, европейцы заверили, что без Украины нет Европы, на этом и разъехались.

Евроинтеграция должна оставаться основным приоритетом украинской внешней политики, но с соглашением об ассоциации, которое не предусматривает даже создание предпосылок для предоставления статуса кандидата Украине, подача заявки на вступление невозможно не только, как говорит предшественник Зеленского, через пять лет, но даже и через десять. В этих условиях повторение лозунгов без конкретных достижений, ощутимых для граждан, быстро приведет к разочарованию украинских избирателей и все большой поддержки ими альтернативных лозунгов.

В Брюсселе Зеленский имел возможность, ссылаясь на действующее Соглашение об ассоциации, создать более конкретный и интенсивный план сотрудничества, но он такой возможностью не воспользовался. Прежде всего, Украина должна поощрять ЕС инвестировать в национальные фонды, программы и проекты. Окончательная цель создания более тесного сотрудничества и получения четырех свобод (товаров, услуг, капитала и рабочей силы) была бы первым фундаментальным и доступным шагом, которого нельзя добиться без постоянного и интенсивного диалога. Иначе мы рискуем стагнацией сил и мотивации.

Во-вторых, пришло время для ЕС возобновить свое участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Украина должна усилить кооперацию с ЕС и поощрить импорт экспертных знаний в области миростроительства и реконструкции Донбасса, необходимо привлечь как можно большее финансирование ЕС для восстановления и модернизации инфраструктуры на контролируемой территории региона, что стало бы лучшим аргументом для тех, кто живет с другой стороны контактной линии. Но пока мы не видим таких договоренностей с ЕС.

Хотя надо отдать должное - в современном ЕС роль столиц ключевых государств-членов значительно важнее, чем Брюссель. Поэтому встречи Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель были многообещающими. Такие визиты заслуживают поощрения, но первые отзывы об их результатах только повторяют вывод о том, что Зеленский решил "играть Порошенко" во внешней политике - с предположительно такими же результатами, как и в случае предшественника. Следя за его выступлениями и заявлениями, создавалось впечатление, что Зеленский скопировал тезисы Порошенко, считая, что в новом исполнении их можно представить как инновационные. В этих условиях можно не сомневаться, что встреча дипломатических советников "нормандской четверки", если она состоится, будет иметь такие же результаты, как и все предыдущие.

Порошенко и Зеленский - одинаковая риторика, другой исторический контекст

Нравится это или нет, но Зеленский и Порошенко начали свое президентство с похожей риторики, и оба были избраны, условно, как "президент мира". Оба были избраны потрясающим большинством, хотя Порошенко и набрал свое еще в первом туре, а Зеленский - во втором. Оба ранее не были связаны с политическими партиями и создали свои партии после выборов. Оба имели и имеют дело с разъяренным и разочарованным электоратом. Сторонники Порошенко в 2014 были возмущены кровопролитием на Востоке и неадекватной администрацией Януковича. Сторонники Зеленского же в 2019 году возмущены невыполненными обещаниями Порошенко и продолжением войны на Донбассе.

Общие моменты на этом не заканчиваются. Первый иностранный визит Порошенко состоялся 26 и 27 июня 2014 года. Он поехал в Страсбург, что во Франции, где обратился к Парламентской ассамблее Совета Европы, а затем приехал в Брюссель, где принял участие в церемонии подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Как уже упоминалось, приоритеты Порошенко на то время были такими же, как теперь Зеленского: ЕС и НАТО. Неудивительно, Порошенко радостно и тепло поддержали в Вашингтоне и Брюсселе, которые стремились увидеть возвращение стабильности на восточные границы Европы. Учитывая дружественный прием Зеленского в Брюсселе и тот факт, что он получил приглашение от администрации Трампа приехать с визитом к американскому президенту, можно с легкостью сказать, что Зеленский сейчас находится на той же волне популярности.

Но что же изменилось? Контекст

В 2014 году после завершения Майдана страну охватил хаос, Крым только был аннексирован; конфликт на Донбассе превращался в бойню. Порошенко стал центром стабилизации внутриполитической ситуации, каналом коммуникации с внешним миром, фактором создания альянсов, через которые надеялся удержать российское влияние.

В 2019 году конфликт уже тлеет пятый год. И Украина, и Запад от него устали. Внешнеполитическая риторика Порошенко уже откровенно раздражает и украинцев, и партнеров нашей страны, а цинизм ситуации, когда в одной и той же стране ежедневно убивают солдат на Донбассе, но за несколько сот километров в столице живут так, будто этого всего не существует, просто невыносим. Ситуация, когда украинских моряков без обеспечения и поддержки с непонятной целью отправили в ловушку к врагу в ноябре, стала апогеем, демонстрацией того, какую страшную цену должны платить украинцы за тупиковую стратегию Порошенко по урегулированию конфликта.

Но президент Владимир Зеленский - неопытный политик, который гордится тем, что имеет молодую, мотивированную и "некоррумпированную" команду. Он не несет ответственность за ошибки прошлого и может дать новый старт стране в целом и внешней политике в частности. Но уже прошло два месяца после выборов, однако новоизбранный президент до сих пор так и не привнес совершенно ничего нового! Риторика (и команда) Порошенко не может дать Зеленскому другого результата, чем тот, который имел Порошенко. Его нынешняя стратегия будет работать недолго, потому что, в отличие от своего предшественника, у Зеленского нет 5 лет на поддержку одинаковой риторики. Его сверхвысокая популярность несомненно страдает с каждым днем, когда он не конкретизирует свои политические планы. Учитывая сложность и неоднозначность внешней политики, Зеленскому нужно разобраться, как вести свой международный дискурс - и делать это нужно немедленно.

Вместо заключения

На международном уровне, Украина очень долго была пассивным игроком, который реагирует на вызовы, а не формирует саму повестку дня. Если Зеленский стремится разработать сильную внешнюю политику, его партнерство с ЕС, НАТО, США и, собственно, самой РФ, нужно установить новую повестку дня, новый тон украинско-российского дискурса. Вместо того чтобы быть субъектом российской агрессии, Украине нужно изменить баланс сил, принять на себя роль игрока, ежедневно инициировать новые идеи и планы, а не бесконечно просить Запад о санкциях.

Зеленский должен понять, что не надо, как говорят британцы, "бить мертвую лошадь" - она все равно больше не поможет тащить повозку. Повторение одних и тех же слов означает повторение тех же ошибок, что в нынешних условиях может создать Украине еще большую проблему, чем та, которая была 5 лет назад. Если Владимир Зеленский не продумает и не представит новый мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе, возвращение Крыма и определение модальностей для мирного сосуществования с Россией - или, если это невозможно, не предложит другую понятную и действенную внешнеполитическую позицию, то его ожидает та же участь, что и Петра Порошенко. Президентство Зеленского только началось, но времени для этого осталось уже очень мало.