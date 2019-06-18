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Меркель на встрече с Зеленским стало плохо: опубликовано видео

вторник, 18 июня 2019, 17:28
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Во время официальной части визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию, канцлеру страны, Ангеле Меркель, внезапно стало плохо.

Соответствующее видео публикует The Guardian.

Инцидент произошел во время церемонии, после того как политики пожали друг другу руки. Когда военный оркестр заиграл гимн Германии, канцлер начала пошатываться и затряслась.

Вскоре Меркель предстала перед журналистами и сообщила, что выпила воды и ей стало гораздо лучше. По ее словам, причиной ухудшения состояния стало обезвоживание организма. Также вероятной причиной инцидента может быть аномальная жара, которая накрыла в том числе и Германию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 июня президент Украины Владимир Зеленский провел официальный визит во Францию, где встретился с главой страны Эммануэлем Макроном.

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