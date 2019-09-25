Спасти нерядового Трампа: каковы шансы на импичмент президенту США

Политический скандал в США вокруг деталей разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля набирает обороты. Уже дошло до того, что представители Демократической партии США начали в Конгрессе процедуру импичмента президента Трампа. Тем не менее, пока не будет обнародован, собственно, текст разговора американского и украинского президентов и не произойдет встреча Трампа и Зеленского, спрогнозировать каким-то образом развитие ситуации в США невозможно. Такие тезисы выразил "Апострофу" дипломат, бывший советник-посланник Посольства Украины в США Сергей Корсунский.

Сейчас совершенно невозможно предсказать результаты начатой процедуры импичмента Дональда Трампа. Вопрос будет решаться после обнародования записи разговора Трампа и Зеленского, которая и стала основанием для возбуждения темы импичмента. И только тогда станет ясно, насколько обоснованы обвинения против Трампа и как можно интерпретировать детали разговора. Обычно, когда в Штатах происходят подобные вещи, то они хорошо продуманы их инициаторы имеют серьезные основания для таких шагов. С другой стороны, скелеты в шкафах есть у обеих сторон, и неизвестно, к чему в итоге приведет война копроматов. А то, что такая война начнется, нет никаких оснований сомневаться.

Трамп выразил готовность опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, но это не говорит, что ему нечего бояться. Ведь вопрос не столько в том, считает ли Трамп, что в его разговоре с Зеленским нет ничего компрометирующего, а в том, каким образом этот разговор будет интерпретирован. Это серьезные юридические вещи. США - страна юристов, и именно они через интерпретациию каждой буквы разговора будут решать эту проблему. Скорее всего, Трамп согласился на публикацию записи разговора из-за того, что у него, по сути, нет другого выхода. По американским стандартам дело очень серьезное. И отказ обнародовать разговор будет фактическим признанием вины для Трампа.

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В случае, если результаты анализа разговора Трампа и Зеленского сформируют серьезные основания для обвинения президента в грубых нарушениях и процедура импичмента выйдет на следующий уровень, гарантий того, что республиканское большинство в Сенате будет горой стоять за Трампа нет. Конечно, защищать Трампа в условиях отсутствия другой кандидатуры на выборы 2020 года - вполне логичная стратегия для Республиканской партии. Но кроме выборов президента в 2020 году, будут еще и промежуточные выборы в парламент. Республиканцы уже потеряли Палату общин, и в случае серьезных оснований для импичмента Трампа, они будут вынуждены защищать не Трампа, а партию.

Звучат мнения о том, что если процедура импичмента сойдет на нет, то это даст Трампу серьезные электоральные предпочтения на выборах 2020 года. Но это не совсем соответствует действительности. Ведь американских избирателей больше волнуют вопросы экономики и внутренней политики, чем внешние отношения. И то, что там Трамп говорил Зеленскому во время разговора, вряд ли вызовет значительный интерес американского избирателя и окажет большое влияние на будущие выборы. Тем более, что до них еще очень много времени.

В любом случае, прогнозировать развитие ситуации сейчас невозможно. Нужно ждать обнародования разговора и в даже большей степени - встречи Трампа и Зеленского. Ведь по результатам этой встречи вполне могут прозвучать тезисы и предприняты определенные шаги, которые полностью снимут вопрос импичмента с повестки дня. Там более, что американская политическая практика вполне допускает такие быстрые и резкие завершения конфликтов.