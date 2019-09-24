Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь

Скандал вокруг возможных требований президента США Дональда Трампа расследовать деятельность своего политического противника Джо Байдена и его сына уже привел к репутационным потерям Украины. Но ситуация будет еще хуже, если мы решим поддержать какую-либо из сторон конфликта.

Истоки "Украинагейта"

Дональд Трамп изначально не скрывал интереса к новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Одним из первых он поздравил его с победой на президентских и первым - с победой на парламентских выборах. Как оказалось, интерес американского президента к украинскому коллеге мог быть вызван не альтруистическими мотивами. Якобы у Дональда Трампа есть очень четкая просьба к новой украинской власти - помочь в "расследовании", а на деле - просто собрать компромат на сына одного из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих президентских выборах - Джо Байдена. Сын демократа - Хантер Байден, как подозревают в Белом Доме, был задействован в коррупционных схемах. В частности, доверенный личный адвокат Дональда Трампа, Руди Джулиани считает, что Джо Байден использовал свое положение, чтобы помочь сыну отмыть миллионы долларов через украинскую газовую компанию Burisma Holdings.

Кроме того, от Трампа и его команды звучали фразы о необходимости расследования "украинского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 в пользу все той же Хиллари Клинтон.

Первые тревожные признаки скандала проявились еще в июле, когда в пресс-релизах, посвященных телефонному разговору Трампа с Зеленским, прозвучали следующие формулировки: "Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро... завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США". Буквально в канун визита Зеленского в США стало известно, что один из сотрудников внешнеполитического ведомства США сообщил органам юстиции о нарушениях со стороны президента США Дональда Трампа. Мол, во время разговора с лидером какой-то страны Трамп перешел чуть ли не к откровенному шантажу.

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Очень быстро стало известно, что речь идет об Украине, а также о телефонном разговоре Зеленского и Трампа, который состоялся 25 июля. Был факт шантажа или нет - неизвестно. Вместе с тем, во время разговора, Трамп ВОСЕМЬ РАЗ возвращался к теме расследования деятельности сына Байдена. Теперь американские политические круги и СМИ буквально бурлят, раздаются призывы к импичменту президента США, и Украина, пусть и не по собственной инициативе, но оказалась в самом эпицентре крупного скандала. А нашему президенту и его внешнеполитической команде придется приложить все усилия для того, чтобы наша страна не влипла в серьезные проблемы.

Случайно ли "украинский скандал" совпал с визитом Зеленского в США

То, что информация о "шантаже" Зеленского была обнародована буквально накануне визита Владимира Зеленского в США и его встречи с Дональдом Трампом, не может не вызывать подозрений. "Я уверен, что так произошло не случайно. Конечно, сообщается, что утечка исходит из разведывательных структур США, где много людей симпатизируют демократам. Но такая большая медийная раскрутка скандала и тот факт, что никто ничего не рассекречивал, но детали разговора уже всем известны, показывают, что слив информации был целенаправленным. Полноценное расследование деятельности сына Байдена в Украине и вмешательства администрации Порошенко в выборы 2016 года увеличивают и так значительные шансы Трампа на победу в 2020 году. Либеральные круги США воспринимают это как катастрофу. Поэтому был организован слив информации для того, чтобы не позволить Трампу убедить Зеленского дать зеленый свет расследованию", - убежден народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Олег Волошин.

Но если Трамп и его администрация подозревают семью Байдена в незаконной деятельности, то пусть бы инициировали расследование в США, для чего же тогда шантажировать Украину? Впрочем реалии политической жизни США дают Трампу основания стимулировать Владимира Зеленского к активизации следственных действий именно в Украине. "Начать следствие в США не позволит внутренний саботаж со стороны противников Трампа, а поэтому Трамп хочет, чтобы следственные и судебные действия над сыном Байдена и вмешательством украинских властей в выборы 2016 состоялись именно в Украине. И теперь, когда информация просочилась в СМИ, ни у Трампа, ни у Зеленского не будет возможности смолчать и сделать вид, что ничего не происходит. На предстоящей встрече придется обсудить эту проблему и публично сообщить о результате этих переговоров", - отметил Олег Волошин.

Был Хантер Байден фигурантом махинаций

В 2014 году Хантер Байден занял место в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, принадлежащей Николаю Злочевскому, соратнику беглого экс-президента Виктора Януковича. После Революции Достоинства владелец Burisma Holdings попал в прицел украинских следственных органов. Как утверждал Руди Джулиани, вице-президент Байден использовал свою должность для того, чтобы добиться отставки Виктора Шокина - генерального прокурора, который и расследовал дело Burisma Holdings.

Тем не менее, существуют сомнения, что отставка Шокина состоялась именно из-за желания Байдена скрыть детали деятельности своего сына в Украине. В частности, в июле Дарья Каленюк, исполнительный директор Украинского центра борьбы с коррупцией, сообщила, что "Шокина освободили не потому, что он хотел провести это расследование, а потому что он не провел его..."

Напомним, что тогда Байден угрожал лишить Украину 1 миллиарда долларов займа от США, если Генеральный прокурор не будет уволен. Отставка была подтверждена и рассмотрена через пару месяцев - в марте 2016 года. Международный валютный фонд, в свою очередь, предупредил Украину, что страна может потерять финансовую поддержку, если не предпримет более жестких действий в отношении коррупции.

Что касается собственно расследований Генпрокуратуры, то против Burisma Holdings было открыто два уголовных производства. Первое касалось незаконного отмывания денег. Расследование было инициировано Британским бюро серьезных мошенничеств после того, как чиновники обнаружили на счету Злочевского 23 миллиона долларов неизвестного происхождения. Эти деньги, как сообщается, поступали от Сергея Курченко в подозрительной серии соглашений между фирмами двух бизнесменов. В ответ на британское дело Генеральная прокуратура начала собственное расследование. Но суд Лондона постановил закрыть дело из-за отсутствия доказательств в январе 2015 года. Интересно, что Шокин занял пост генерального прокурора Украины только 10 февраля 2015 года, то есть после того, как дело провалилось в британском суде. Итак, это дело юридически закончилось почти за год до того, как Шокину предложили подать в отставку.

Второе расследование касалось деятельности Злочевского еще когда он был министром экологии, и якобы злоупотребляя полномочиями, выдавал специальные разрешения Burisma Holdings на использование недр в 2010-2012 годах. Это дело было передано НАБУ в 2015 году и закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой в 2017 году. То есть, ею не занимались ни Гепрокуратура, ни Шокин. Кроме того, дело было сосредоточено на действиях Злочевского в 2010-2012 годах, тогда как Хантер Байден присоединился к Burisma Holdings в 2014 году.

Новый генпрокурор Юрий Луценко начал очередное производство против Burisma Holdings в июле 2016 года, однако оно было закрыто в ноябре. Против Злочевского было открыто еще три дела, и все они далеко не зашли. Тем не менее, оба производства против Burisma Holdings остаются в силе, хотя и там видимого прогресса в расследовании не заметно.

Чего хочет Трамп от Украины

Так стоит ли нам помогать американскому президенту и есть ли у нас возможность отказать ему? Ведь именно незаконное давление и даже шантаж новой украинской власти ставят в вину Трампу либеральные СМИ и политики США. Американскому президенту есть чем надавить на нас. И речь не только о недавней скандальной заморозку военной помощи Украине. "У Трампа довольно серьезные способы надавить на Зеленского. Например, отказ принять его в Белом Доме. И в дальнейшем, не предоставлять кредиты и тому подобные вещи. Формально никакого разрыва не будет, но не будет и прогресса. А для Зеленского, учитывая непростую ситуацию как внутри Украины, так и за ее пределами, в том же переговорном процессе с Россией, поддержка Белого Дома очень важна", - отметил Олег Волошин.

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В украинских СМИ и экспертных кругах громче раздаются призывы не вмешиваться во внутреннюю борьбу в США и не влезать в "дело сына Байдена". Но вариант, когда следственные действия в Украине все же нужно будет начать, нельзя сбрасывать со счетов.

"Если по вмешательству в выборы и деятельности сына Байдена есть что расследовать, тормозить процесс нет никакого смысла. Тем более, что все идет к тому, что Трамп победит на выборах - Байден и без украинского компромата имеет довольно слабые позиции. И ничто не помешает Трампу на втором сроке железным катком пройтись по всем, кто стоял на его пути. Не стоит бояться "поссориться" с демократами или Конгрессом. По всем ключевым вопросам Украина может работать напрямую с Администрацией Президента США. Конечно, это не значит, что нам обязательно надо найти, или даже придумать компромат на Байдена. Открыто вмешиваться в выборы США нельзя. Но если есть реальная история, то расследовать ее - прямая обязанность Украины. Мы и так должны были инициировать расследование, когда появилась информация в СМИ. А тормозить это расследование, чтобы "не ссориться с демократами", - требовать этого могут только откровенные агенты влияния либералов", - пояснил Олег Волошин.

Таким образом, из ситуации, когда Украина оказалась между "демократическим молотом и республиканской наковальней", когда одни требуют расследования а другие называют такие требования шантажом и виной, достаточной для импичмента Трампа, нам будет непросто просто выйти без серьезных потерь. А потери, как минимум, репутационные, уже есть. В который раз Украина упоминается в американских СМИ в контексте коррупции, незаконных сделок и скандала. Совершенно очевидно, какой имидж у нашего государства сформируется после такой истории в глазах американского избирателя - главного "заказчика" политической повестки дня в США.