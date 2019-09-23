"Опасный разговор": красные линии для Зеленского при встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-служба главы государства сообщила, что, в частности, во время разговора президент США выразил надежду, что новая украинская власть завершит расследование коррупционных дел, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и Штатами.

В начале сентября в издании The Washington Post появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году. По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский должен посетить США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях саммита пройдет встреча украинского президента с главой Белого дома.

Владимиру Зеленскому важно стараться максимально отмежеваться от предвыборной гонки в США и не обсуждать ее во время встречи с Дональдом Трампом. Вместо этого стоит говорить об энергетической безопасности и американском видении решения конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Зеленский вряд ли может что-то выиграть в этой ситуации. Больше, чем нам сегодня дают американцы, мы не получим. А потерять можем. Поэтому лучше не вмешиваться и пытаться дистанцироваться от этого американского конфликта. Ключевая задача - сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе. И если занять чью-то сторону, то можно ее потерять.

Зеленский может общаться и с Джо Байденом, но как с кандидатом в президенты. Главное, чтобы это не выглядело какой-то попыткой межперсональных контактов. Можно говорить о более общих вещах, а не о сыне Байдена, коррупции в Украине и не о предвыборной кампании.

Трамп сказал, что обсудит с Зеленским возможность обнародования их разговора, где упоминался Байден. Если там нет ничего, что может скомпрометировать Зеленского или Украину, то можно публиковать. Скомпрометировать могли бы любые расхождения с позициией, что Украина пытается быть правовым государством и не вмешиваться в деятельность судов и что это - дело правоохранительных органов. Все, что отходит в сторону от этого, может быть использовано против нас.

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Зеленский встретится с президентом США 25 сентября во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Думаю, что говорить они будут недолго, потому что формат встречи там достаточно короткий. Поэтому вряд ли Трамп будет использовать эту встречу для того, чтобы к чему-то принудить Зеленского. Скорее всего, это обойдется более общими вопросами многосторонних отношений. Даже если Трамп попытается давить, нашему президенту лучше будет перейти к общим вещам: Россия, региональная безопасность, энергетика - есть что обсуждать.

Я бы предложил построить более конструктивную повестку дня: отойти от требований помощи и санкций к вещам, которые интересны и нам, и американцам. И в этом же контексте вспомнить энергетическую безопасность в Восточной Европе.

Было бы хорошо, если бы во время встречи с Зеленским американцы выразили свою позицию по поводу событий в Украине. Прежде всего, поддерживают ли шаги, предпринятые после обмена пленными. Поддерживают ли попытки установить эффективное перемирие, режим прекращения огня. Как они видят уступки, на которые Украина может или не может пойти.

На месте Зеленского, я бы не вспоминал словосочетание "формула Штайнмайера". Это не дело США. Это просто мнение немецкого министра иностранных дел по поводу того, как должен быть реализован механизм "минского протокола". Поэтому я бы просто поинтересовался, как Соединенные Штаты видят процесс дальнейшего урегулирования конфликта, в частности последовательность проведения выборов, введение в действие закона об особом статусе Донбасса и выводе российских войск.