США на пороге: поможет ли Украине усиление американских войск в Польше

В Нью-Йорке президенты США и Польши подписали долгожданную для Варшавы декларацию об увеличении американского военного контингента в Польше. Тысяча военных США скоро прибудут в Польшу, и всего на территории наших соседей будут дислоцироваться уже пять с половиной тысяч американских солдат. Впрочем, как выяснил "Апостроф", для Украины, усиление американского военного присутствия вблизи наших границ не является положительным.

Сколько американских военных прибывает в Польшу

Варшава уже долгое время развивает особенно тесные союзные отношения с США. И польские усилия не проходят незамеченными в Вашингтоне. Поэтому польская инициатива по размещению американских войск на постоянной основе, которая была подана в льстивой для нынешнего главы Белого дома форме, в виде предложения построить "Форт" Трамп", получила добро в США. Однако далеко не в полном объеме. В то время, как в Варшаве не стесняются говорить о планах развертывания целой американской дивизии, Вашингтон готов направить в Польшу только дополнительный контингент в количестве до 1000 солдат, который доведет численность американской группировки в этой стране до 5,5 тыс. человек, то есть, менее четверти полноценной дивизии.

"О развертывании американской дивизии в Польше и речи быть не может. Армия США насчитывает всего 20 полных дивизий, и связывать себя, размещая одну из них на постоянной основе в Польше, а потом думать, как ее перебрасывать, если она понадобится, например в Азии или на Ближнем Востоке, в Вашингтоне не будут. На самом деле этот контингент (5,5 тыс человек) не добавит безопасности для Польши или дополнительных возможностей для сдерживания России. Ведь, если 4,5 тысячи американских солдат не могут гарантировать безопасность Польши, то и 5,5 тыс ситуацию не изменят. Размещение этих американских войск следует трактовать как символический шаг, благодарность полякам со стороны Трампа. В его глазах они - идеальный союзник, который тратит 2% ВВП на оборону и поддерживает внешнеполитические инициативы США. И этот подарок будет очень полезным для правящей в Польше партии "Право и Справедливость" перед выборами ", - пояснил "Апострофу" военный эксперт, заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"У поляков есть четкая нацеленность на усиление собственной безопасности от угроз со стороны России. И поэтому привлечение американского контингента у них в приоритете. Ведь тех нескольких батальонов стран-членов НАТО, которые на ротационной основе размещаются в Польше и странах Балтии, недостаточно. Особенно с учетом того, что в своих западных областях и в Беларуси россияне проводят учения с участием 250 тыс солдат. Такого российского контингента вполне достаточно для широкомасштабной войны, а также вторжения в Польшу и Балтию - хотя этот сценарий маловероятен. Но в таком контексте более важно размещение американских систем ПРО и ПВО в Польше. А вот сам пятитысячный американский военный контингент не такой уж и значительный и важный. Впрочем, он создает определенные гарантии безопасности, по такому же принципу, когда присутствие американских военных советников на курдских позициях в Сирии стало основанием для уничтожения российской военной колонны, которая на те позиции наступала", - сообщил "Апострофу" Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины.

Игорь Романенко: "В своих западных областях и Беларуси россияне проводят учения с участием 250 000 солдат" Фото: Getty Images

"Размещение американских войск в Польше дает полякам надежду, что российско-польский конфликт автоматически станет российско-американским конфликтом. Поляки хотели дивизию, а взамен получили штаб-квартиру и логистический центр. Но этот логистический центр является хорошей основой для быстрой переброски американских войск в случае необходимости по плану "30-30-30" (способность НАТО развернуть в течение 30 дней 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей - "Апостроф"). Такое решение хоть и является компромиссным, но в целом удовлетворяет польские потребности ", - отметил в разговоре с "Апострофом" Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель

Американцы в Польше, как стимул для российских военных

Таким образом, размещение американских войск в Польше - это в большей степени дело двусторонних польско-американских отношений, нежели следствие какой-то четкой политики безопасности США в регионе. Но любое изменение силового баланса вблизи границ России не может не вызывать реакцию Кремля, и последствия такой реакции вряд ли можно будет назвать положительными для Украины. Россияне следуют простой логике: на завершающем этапе Холодной войны были достигнуты неформальные договоренности - Центрально-Восточная Европа выходит из советской сферы влияния, но НАТО не будет осуществлять расширение в этом регионе. И хотя Советского Союза не существует уже более четверти века, интеграцию стран бывшего соцлагеря в НАТО россияне называют нарушением договоренностей и угрозой для собственной безопасности. И реагируют симметрично, наращивая собственные военные возможности. И размещение дополнительных американских войск в Польше - просто замечательный повод для накручивания военной истерии в РФ.

"Если посмотреть с российской стороны - дополнительный американский контингент в Польше - просто подарок для военных. Теперь можно говорить, что угроза со стороны НАТО растет и на армию нужно тратить больше денег. Нужно строить оборону против американской агрессии. Сейчас в России идет утверждение военного бюджета на следующие три года. Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - "Апостроф"), впервые за долгое время, дал большое интервью. Необходимость больших затрат на оборону он объяснил, в том числе, и американским присутствием у границ. Этот процесс - это такая взаимовыручка военных с обеих сторон, как это было во времена Холодной войны. Запад рассказывает об угрозе России, из-за чего надо тратить большие деньги на армию, и о том же говорят в России. Риторика работает в обе стороны. Проблема в том, что всегда существует угроза того, что кто-то заиграется и начнется реальный конфликт", - рассказал Павел Фельгенгауэр.

"Размещение дополнительных американских военных в Польше не добавляет эффекта для сдерживания России. Ведь развертываются не боевые подразделения, а различные тыловые службы. Зато, это в определенной степени даже пойдет на пользу России. Ведь россияне получают основания кричать об угрозе для собственной безопасности, милитаризации Центрально-Восточной Европы, нарушениях договоренностей времен Холодной войны и тому подобное. Хотя это и не соответствует действительности, но теперь они имеют причины усиливать собственные военные группировки на Западе, что является угрозой, в первую очередь, для самой Украины", - отметил Николай Белесков.

"Той же 250 тысячной группировки, которую россияне привлекли к учениям якобы для противодействия угрозе со стороны НАТО, для полноценного противостояния всему западному блоку явно недостаточно. А вот вторжение в Украину такими силами - более реально. Кроме того, через развертывание войск НАТО в Польше и Балтии, России теперь будет легче добиться размещения своих военных баз в Беларуси. Что опять же, в первую очередь, является угрозой для нас", - уточнил Игорь Романенко.

Игорь Романенко: "Через размещения войск НАТО в Польше и Балтии России теперь будет легче добиться размещения своих военных баз в Беларуси" Фото: Getty Images

Польша и Украина конкурируют за военное внимание США

Развертывание Россией войск на своих западных границах под предлогом "обороны от НАТО" потенциально очень опасно для Украины, но и размещение американских войск в Польше на постоянной основе также представляет собой проблему.

"Как это ни парадоксально, но значительное военное присутствие США в Польше Украине выходит боком. Для нас лучше, чтобы НАТО и американцы наращивали присутствие в регионе Черного моря, в Румынии и Болгарии. Фактически мы конкурируем с поляками и балтами за американское военное внимание. То, что ушло в Балтийский регион, уже не пойдет в Черноморский. К тому же, и без того небольшое военное сотрудничество поляков и балтов с Украиной становится все менее актуальным для них. Более того, если посмотреть на опубликованные военные планы Польши, то становится понятным, что они строят стратегию, исходя из того, что вся Украина захвачена Россией. Собственно, поэтому им и нужна военная поддержка США. А поэтому, Украине стоит больше думать о том, как затянуть американцев в Черное море. На этом направлении мы с поляками - прямые конкуренты", - убежден Игорь Романенко.

Едва ли не единственным положительным моментом, который можно найти для Украины в ситуации с усилением американо-польского сотрудничества является то, что логистические и штабные центры США станут немного ближе к нашим границам. "Безусловно, военный персонал США на польских базах будет использоваться для сотрудничества с Украиной, в том числе при организации совместных учений. К тому же, украинские военные за 5 лет вооруженного противостояния силам России накопили уникальный опыт, и в его использовании заинтересованы все те же западные союзники ", - считает Романенко.

Но в целом, Украина не имеет оснований радоваться размещению новых американских войск в Польше. Ситуация стратегического военного баланса в Восточной Европе сложилась так, что с одной стороны, агрессивность РФ стимулирует НАТО к наращиванию военных ресурсов, а с другой - это наращивание стимулирует дальнейшую агрессивность России. Кроме того, Украина гораздо больше заинтересована в том, чтобы в фокусе оборонных усилий Запада находился Черноморский, а не Балтийский регион. Поэтому найти какую-то выгоду Украине в расширении американского военного присутствия в Польше будет трудно.