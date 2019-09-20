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Россия стягивает к границе с Украиной тяжелую технику: опубликовано видео

пятница, 20 сентября 2019, 10:03
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Россия стягивает тяжелую военную технику к границе с Украиной.

Об этом сообщает украинский военнослужащий Анатолий Штефан, публикуя видео.

"19.09.19 г. с. Родионовка Ростовской области. Колонна тяжелой российской бронетехники в 15 км от границы с Украиной. Военные учения, показ силы, ротация или стягивает войска к границе?" – задается вопросом блогер в подписи к кадрам.

По его словам, последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов.

"Поэтому готовыми надо быть постоянно", - резюмирует Штефан.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия завезла и испытывает на Донбассе мощное зенитное оружие.

Также в сеть попало видео "гуманитарки", которую Россия отправляет на Донбасс.

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