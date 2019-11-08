Разъединенное Королевство: как Brexit ставит Британию на грань распада

Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила о необходимости провести повторный референдум относительно самостоятельности Шотландии до 2021 года. Анализируя ситуацию в Британии, "Апостроф" узнал, что вполне реальным следствием Brexit может стать распад Соединенного Королевства.

Шотландцы хотят остаться в ЕС

Вопрос о независимости Шотландии, казалось, должен был надолго закрыться после провального референдума 2014 года, но у шотландцев появился довольно весомый аргумент для проведения повторного референдума. Мол, если бы мы знали, что Великобритания уйдет из ЕС вследствие Brexit, то в 2014 году голосовали бы иначе.

"В Шотландии был референдум, но он провалился - независимость поддержали 43%. Почему так мало? Потому что все рассчитывали на то, что будет изменение баланса власти в пользу Шотландии, когда Британия будет в Европейском Союзе. Поэтому и решили - какая разница, остаться в составе Соединенного Королевства или выйти, если мы все равно в ЕС? В Великобритании или вне ее - они свободно передвигаются по Европе и чувствуют себя при этом нормально. Это уже почти как независимость в составе Европейского союза. Теперь они (шотландцы и англичане - "Апостроф") вернутся в своем геополитическом положении в ситуацию 1992 года. Британии надо пережить вызовы внутреннего единства страны, а это огромная задача. Процесс выхода из ЕС может ускорить процесс распада Великобритании, так как линия разлома уже четко обозначилась", - рассказал "Апострофу" конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Напомним, что почти две трети шотландцев - 62% - проголосовали против выхода из ЕС на референдуме 2016 года, на котором граждане Великобритании решали вопрос выхода из ЕС. Именно членство в ЕС теперь связывают с вопросом независимости шотландские "самостийники". Впрочем, не только они. Ведь Brexit, который никак не может произойти, грозит Британии огромным валом проблем: вслед за шотландцами выстроилась уже целая очередь кандидатов "на выход" из Соединенного Королевства.

Против единства Королевства

"Brexit, фактически, это не кризис для ЕС - скорее это кризис для политической и конституционной системы Соединенного Королевства, которая влечет за собой распад союза четырех народов - Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии", - отметил разговоре с "Апострофом" Поль Кьер, профессор университета Copenhagen Business School.

В Северной Ирландии причин покинуть Объединенное Королевство в случае Brexit едва ли не больше, чем у шотландцев. Этот регион наиболее зависим от членства в ЕС, ведь только благодаря ему удалось установить стабильные и тесные связи с остальной частью Ирландии и завершить кровавый конфликт между IRA и протестантскими радикалами. Не менее важным для Белфаста - некогда центра промышленного судостроения, а теперь глубоко дотационного региона является и финансирование по программам регионального развития ЕС. Не случайно именно североирландская проблема стала ключевой темой переговоров Лондона и Брюсселя по поводу соглашения о Brexit. И в случае жесткого выхода Британии из ЕС националистам будет вполне по силам реализовать сценарий выхода из Соединенного Королевства и объединения с Ирландией.

Не остается в стороне "сепаратистских" процессов в Британии и Уэльс. Недавно на съезде ведущей валлийской партии Plaid Cymru ее лидер Адам Прайс заявил, что референдум о независимости Уэльса будет проведен до 2030 года. По меркам тихого и спокойного Уэльса - это довольно радикальная позиция.

Угрозы целостности Великобритании идут не только из национальных окраин, но и вследствие заигрывания лондонского политикума с английским национализмом. "Опросы неоднократно показывали, насколько сильно английские консерваторы предпочитают Brexit поддержке Шотландии и Северной Ирландии. Это препятствует обновлению принципов единства Королевства, которую объявляли Борис Джонсон и Джереми Хант, соревнующиеся за пост лидера партии. Джонсон особенно плохо относится к шотландским политическим активистам любых оттенков, исходя из свойственного ему пренебрежения к их интересам и политической ставки на внутренние регионы Англии. Несмотря на его обязательства по защите принципов справедливого союза, наиболее вероятным является нарастание английского национализма, из-за необходимости консерваторов соревноваться с партией Brexit Найджела Фараджа", - отметил политический эксперт издания The Irish Times Пол Гиллеспи.

Опасения вызывают не только идейные маневры консерваторов, но и позиции их основных конкурентов - лейбористов. Их лидер Джереми Корбин уже давно исповедует принцип "баба с воза - кобыле легче" и заявляет, что не против проведения шотландского референдума уже в 2021 году и объединения Северной Ирландии с Ирландской республикой.

Распад или "федерализация"?

Таким образом, электризация отношений между центральным правительством и национальными меньшинствами Великобритании в результате Brexit ставит Объединенное Королевство в очень тяжелое положение, подобное тому, которое возникло в 90-е, в период глубокого кризиса национальной идентичности в Британии. Между прочим, именно тогда были заложены механизмы, которые создали законный механизм выхода из Соединенного Королевства путем референдума. Но на какие-либо действия шотландцев, валлийцев и ирландцев все равно должен дать согласие лондонский парламент, который является парламентом в первую очередь английским. И во многом от его решений и действий будет зависеть, состоится распад Соединенного Королевства и будет ли он мирным.

Кроме того, чрезвычайно важную роль будут играть экономические факторы. Так Шотландия, из-за доступа к нефтегазовым месторождениям Северного моря и наличия развитого экономического центра в Глазго имеет все шансы на становление самостоятельной экономики, особенно в случае интеграции с ЕС. Северная Ирландия уже тесно связана экономическими, культурными и семейными связями с Ирландской Республикой, которая благодаря членству в ЕС из отсталой и бедной страны превратилась во вполне успешное европейское государство. А вот перед Уэльсом, глубоко дотационным "британским Донбассом", стоит серьезная финансовая дилемма. Пока от Лондона валлийцы ежегодно получают до 20 млрд фунтов дотаций, в то время как перспективы финансирования из ЕС там оценивают максимум в 2 млрд фунтов.

Какое же будущее ждет разделенные Британские острова? Как это ни странно, следствием выхода Британии как единого государства из ЕС может стать лишь еще более тесная интеграция с Евросоюзом, но уже в статусе суверенных государств. "Brexit строили на идее возврата к прошлому (имперскому), которого теперь не существует. Он возник вследствие изначально неправильного понимания места Британии в мире и ее мощи. Я предполагаю, что через 20 лет Великобритания будет еще более интегрирована в ЕС, чем сейчас ", - убежден Поль Кьер.

Также вероятным результатом самостоятельных стремлений шотландцев, ирландцев и валлийцев может стать не распад Великобритании на полностью самостоятельные государства, а конституционные преобразования Соединенного Королевства в духе федерализации. Такого мнения придерживается Вернон Богданор, профессор Лондонского Королевского Колледжа и автор книги "После Brexit: навстречу британской конституции". "В своем отчете по Brexit комитет Палаты лордов заявил, что ЕС "фактически был клеем, который держит Великобританию вместе с 1997 года". Этот клей теперь исчезает. Членство в ЕС заменило нам кодифицированную конституцию путем договоров, ограничивающих и правительство, и парламент. Из-за Brexit в Британию снова вернется ситуация, при которой наши права как граждан и отношения между различными частями Соединенного Королевства будут отданы на усмотрение суверенного парламента, который, за исключением тех случаев, когда есть оппозиционное правительство, находится под контролем исполнительной власти. Так почему Brexit не может подтолкнуть Британию следовать всем другим демократиям, принимая конституцию? Почему бы Brexit`у не стать началом нашей конституции?", - отметил Вернон Богданор.