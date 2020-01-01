Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Во вторник, 31 декабря, в разных странах мира ярко встретили Новый год 2020. На главных площадях собирались тысячи людей, которые ждали боя курантов и запуска праздничных салютов, а новогоднее настроение дарили иллюминации и артисты, развлекавшие горожан. "Апостроф" собрал самые интересные снимки празднования Нового года в разных уголках Земли.

Первыми Новый год встретили жители Кирибати - островного государства, расположенного в западной части Тихого океана. Далее - остров Чатем, относящийся к Новой Зеландии. Немного позже - жители крайней восточной России (Анадырь, Камчатка), Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов - Науру, Тувалу. Жители государства Самоа встретили Новый год самыми последними. Там праздник наступил в 13:00 1 января по киевскому времени.

Япония

В стране восходящего солнца обратный отсчет перед Новым годом был проведен на самом оживленном перекрестке в мире Сибуя, в Токио.

Мужчина в костюме со светодиодными огнями позирует фотографу во время мероприятия You Make Shibuya Countdown 2019-2020Фото: Getty images



Китай



В Китае в канун Нового года жители Гонконга провели акцию протеста, требуя расследования жестоких действий полиции.

1 января 2020 года в Гонконге, КитайФото: Getty images

Непал



Непальцы встречают Новый год 2020, зажигая масляные лампы.

Непальцы встречают Новый годФото: Getty images



Индия



В Индии тоже умеют создавать красивые световые иллюминации к Новому году.

Мальчик создает световой рисунок с помощью огняФото: Getty images

Саудовская Аравия

Объединенные Арабские Эмираты умеют жить красиво. В канун Нового года 2019 года 1 января 2020 года в Дубае запустили фейерверк, потрясающий своей красотой.

Фейерверк, ДубаиФото: Getty images

Турция



В Турции тоже встретили Новый год фейерверками.

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Инстамбул, ТурцияФото: Getty images

Германия



Старушка Германия также решила не отставать и порадовала своих граждан фейерверком над Бранденбургскими воротами.

Бранденбургские ворота, ГерманияФото: Getty images

Франция

Тысячи людей спустились на Елисейские поля, чтобы наблюдать новогодний фейерверк.



Триумфальная арка Фото: Getty images



Англия



Жителям Лондона повезло встретить Новый год не хуже других. Ночной Лондон украсил праздничный фейерверк.

Фейерверк над ТемзойФото: Getty images

Бразилия



Тысячи людей вышли на пляж в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть масштабный фейерверк над океаном.

Копакабана во время празднования Нового годаФото: Getty images

США



В Нью-Йорке решили засыпать улицы конфетти.

Конфетти, Нью-ЙоркФото: Getty images

Время разбрасывать конфетти и время его убирать.

Коммунальщики убирают улицы Нью-Йорка после празднования Нового годаФото: Getty images

Так отпраздновала Новый год наша планета и полетела на огромной скорости сквозь пространство и время, чтобы через год совершить еще один полный оборот вокруг Солнца и подарить нам еще один повод для праздника. С Новым годом!