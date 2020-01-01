Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Во вторник, 31 декабря, в разных странах мира ярко встретили Новый год 2020. На главных площадях собирались тысячи людей, которые ждали боя курантов и запуска праздничных салютов, а новогоднее настроение дарили иллюминации и артисты, развлекавшие горожан. "Апостроф" собрал самые интересные снимки празднования Нового года в разных уголках Земли.
Первыми Новый год встретили жители Кирибати - островного государства, расположенного в западной части Тихого океана. Далее - остров Чатем, относящийся к Новой Зеландии. Немного позже - жители крайней восточной России (Анадырь, Камчатка), Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов - Науру, Тувалу. Жители государства Самоа встретили Новый год самыми последними. Там праздник наступил в 13:00 1 января по киевскому времени.
Япония
В стране восходящего солнца обратный отсчет перед Новым годом был проведен на самом оживленном перекрестке в мире Сибуя, в Токио.
Мужчина в костюме со светодиодными огнями позирует фотографу во время мероприятия You Make Shibuya Countdown 2019-2020
Китай
В Китае в канун Нового года жители Гонконга провели акцию протеста, требуя расследования жестоких действий полиции.
1 января 2020 года в Гонконге, Китай
Непал
Непальцы встречают Новый год 2020, зажигая масляные лампы.
Непальцы встречают Новый год
Индия
В Индии тоже умеют создавать красивые световые иллюминации к Новому году.
Мальчик создает световой рисунок с помощью огня
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты умеют жить красиво. В канун Нового года 2019 года 1 января 2020 года в Дубае запустили фейерверк, потрясающий своей красотой.
Фейерверк, Дубаи
Турция
В Турции тоже встретили Новый год фейерверками.
Инстамбул, Турция
Германия
Старушка Германия также решила не отставать и порадовала своих граждан фейерверком над Бранденбургскими воротами.
Бранденбургские ворота, Германия
Франция
Тысячи людей спустились на Елисейские поля, чтобы наблюдать новогодний фейерверк.
Триумфальная арка
Англия
Жителям Лондона повезло встретить Новый год не хуже других. Ночной Лондон украсил праздничный фейерверк.
Фейерверк над Темзой
Бразилия
Тысячи людей вышли на пляж в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть масштабный фейерверк над океаном.
Копакабана во время празднования Нового года
США
В Нью-Йорке решили засыпать улицы конфетти.
Конфетти, Нью-Йорк
Время разбрасывать конфетти и время его убирать.
Коммунальщики убирают улицы Нью-Йорка после празднования Нового года
Так отпраздновала Новый год наша планета и полетела на огромной скорости сквозь пространство и время, чтобы через год совершить еще один полный оборот вокруг Солнца и подарить нам еще один повод для праздника. С Новым годом!