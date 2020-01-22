Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

23 января президент Украины Владимир Зеленский запланировал посетить Пятый всемирный форум Памяти жертв Холокоста, который пройдет в Израиле. Организует его российский олигарх Вячеслав Кантор, на мероприятии будет присутствовать Владимир Путин. Также должны присоединиться президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Эммануэл Макрон; принц Уэльский Чарльз будет представлять Великобританию, будут чиновники из Европы, США и Австралии. А вот президент Польши Анджей Дуда и политики стран Балтии от участия в форуме отказались в знак протеста против риторики Кремля.

Присутствие Владимира Зеленского может способствовать налаживанию отношений с Тель-Авивом и лояльными к Израилю США, а также позволит противостоять обвинениям в антисемитизме, которую Путин будет произносить с трибуны в адрес Украины, пояснил "Апострофу" политический консультант Ярослав Божко.

Мероприятия, связанные с национальной памятью - это контекст, который маскирует гораздо более прагматичные отношения. Во-первых, вопрос о посещении форума Памяти жертв Холокоста - это не столько об украино-израильских отношениях, сколько об украино-американских. Коль скоро нынешнее руководство США так интересуется вопросом Израиля, то форум стал приоритетным и для Зеленского, поскольку он может повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Во-вторых, нынешнее руководство Израиля очень ориентировано на сотрудничество с Кремлем, прежде всего, по внутриполитическим причинам. Партия Биньямина Нетаньяху хочет перетянуть на себя электорат евреев - выходцев из постсоветского пространства, которые имеют отношения с Россией либо более или менее лояльно к ней относятся. Перед выборами даже были плакаты, на которых был изображен Нетаньяху совместно с Путиным. Кроме того, Россия является важным партнером для Израиля во внешнеполитическом плане. Существует высокая вероятность сближения Тель-Авива с Москвой. Поскольку США уходят из региона, то Израилю нужен союзник, который имеет наземный контингент и способен подстраховать интересы Тель-Авива.

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Польский президент Дуда отказался ехать на форум. Но у них конфликт с Тель-Авивом значительно острее, а сама Польша в формате сотрудничества с США находится где-то на той же ступени, что и Израиль. А вот Украина благодаря поездке Зеленского может улучшить свое международное положение. Но здесь все упирается в то, что прагматичные интересы России в отношениях с Израилем куда сильнее. Следует отметить, что споры между Израилем и Украиной активизировались не в последнюю очередь потому, что Россия укрепила свое влияние на Тель-Авив. Нетаньяху во многом является заложником сотрудничества с Кремлем.

Путин однозначно лоялен к Израилю и его заявления будут во многом касаться реабилитации нацизма в Восточной Европе. Здесь он будет говорить не только об Украине, но и о государствах Балтии. Для российского лидера - это донесение его позиции, поэтому если бы Зеленский не посетил мероприятие, позиции Украины были бы значительно хуже. А так наш президент сможет хотя бы кулуарно наладить связи с истеблишментом Израиля. Сейчас этих связей нормальных нет вообще. Пока мы противопоставляем влиянию России полный ноль. Это станет крупнейшим нашим преимуществом на Форуме - возможность вступить в диалог, прямо на месте обсудить возможные обвинения Путина, наладить прямую коммуникацию с государственными органами Израиля. Кроме того, Зеленский - этнический еврей и его поездка на форум не останется без внимания еврейской общины Украины.

Можно сказать, что поездка Зеленского - это попытка отвлечь внимание от критики по поводу антисемитизма и якобы героизации нацизма в Украине, которую произносят в последнее время и Россия, и Польша, и Израиль. Но такая позиция ошибочна, поскольку как правило героев не выбирают и национальные потуги государственных органов имеют очень посредственное влияние на мнение населения. Это вещь, которая формулируется более спонтанно. Мнение России по этому вопросу нас не должно волновать вообще - все это лишь обертка более прагматических интересов. Израиль действительно заинтересован, чтобы память о Холокосте сохранялась. Но мы можем иметь с ним нормальные отношения. Украина не является антисемитским государством и 2/3 инсинуаций относительно этого на международном уровне - это результат работы вражеских кремлевских сил.