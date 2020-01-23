Смертельный коронавирус распространяется по миру: онлайн-карта

Смертельный коронавирус продолжает распространяться по всему миру: на этот раз очередной случай заражения зафиксировали на территории Саудовской Аравии.

По этому случаю в сети опубликовали карту, по которой можно увидеть, как быстро распространяется вирус по всему миру.

Что касается случая заражения в Саудовской Аравии, то вирус диагностировали у медсестры из Индии. По причине заражения саудовские власти поместили весь медицинский персонал из Индии на карантин.

"Около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы, работающих в больнице Аль-Хаят, были обследованы, и ни в одной, кроме одной медсестры, не обнаружили заражение коронавирусом", - говорят представители власти.

Как писал "Апостроф" ранее, китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начал распространяться опасный коронавирус, который стал причиной смерти уже 25 человек, предположили, что его источником могут быть змеи.