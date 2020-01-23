RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 января

20:08
10 идей маникюра ко Дню святого Валентина, которые ты сможешь воплотить сама
19:47
Заражение коронавирусом в Китае: в сети появились новые жуткие фото и видео
18:35
Отец Меган Маркл обвинил ее в разрушении королевской семьи
18:22
Как озеленяют планету с помощью дронов: появилось яркое видео, снятое с высоты
17:30
Из России бежал известный комик, "оскорбивший" верующих: видео скандального выступления
17:27
Умер сын известной актрисы и звезда "Интернов" - названа причина
17:11
Коронавирус-убийца: появилось жуткое видео из китайской больницы
17:03
Брэд Питт пошутил о старости и рассказал, как с возрастом изменилась его жизнь
16:44
Коронавирус "атаковал" новую страну и оказался еще опаснее
16:28
Великобритания пошла на попятную в скандале с гербом Украины
16:25
Настя Каменских никак не угодит фанам - певице советовали похудеть, а теперь зовут тощей (фото)
15:04
В ЕС заявили о прорыве с Brexit из ЕС: названа ключевая дата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заражение коронавирусом в Китае: в сети появились новые жуткие фото и видео

четверг, 23 января 2020, 19:47
переглянути новину українською

Из-за смертельного коронавируса, который продолжает распространяться по всему миру, в Китае применяют необычные способы защиты от заражения. От страшного заболевания умирают прямо на улицах.

Соответствующие видео и фото опубликованы в сети.

"Береженого бог бережет. Так проходит рабочий день в Китае", - подписано видео, на котором офисные сотрудники работают за компьютерами, полностью укрывшись полиэтиленовыми пленками.

В сети появилось также фото пассажира, у которого обнаружили симптомы коронавируса. Его перевозят в карантинном боксе, на нем - защитный костюм, маска и перчатки.

Кроме того, в сети появились новые фото и видео с жертвами коронавируса, которых находят мертвыми прямо на улице.


Как сообщал "Апостроф", китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начал распространяться опасный коронавирус, который стал причиной смерти уже 25 человек, предположили, что его источником могут быть змеи.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Трамп задушит Путина во время второго срока - Гарри Табах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: