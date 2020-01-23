Заражение коронавирусом в Китае: в сети появились новые жуткие фото и видео

Из-за смертельного коронавируса, который продолжает распространяться по всему миру, в Китае применяют необычные способы защиты от заражения. От страшного заболевания умирают прямо на улицах.

Соответствующие видео и фото опубликованы в сети.

"Береженого бог бережет. Так проходит рабочий день в Китае", - подписано видео, на котором офисные сотрудники работают за компьютерами, полностью укрывшись полиэтиленовыми пленками.

Вот так проходит рабочий день в Китае



Бережённого бог бережёт pic.twitter.com/ixdyhnRJ3A — #MDK (@mudakoff) January 23, 2020

В сети появилось также фото пассажира, у которого обнаружили симптомы коронавируса. Его перевозят в карантинном боксе, на нем - защитный костюм, маска и перчатки.

Кроме того, в сети появились новые фото и видео с жертвами коронавируса, которых находят мертвыми прямо на улице.





Как сообщал "Апостроф", китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начал распространяться опасный коронавирус, который стал причиной смерти уже 25 человек, предположили, что его источником могут быть змеи.