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Ликвидация генерала и бомбы на головы людей: что сейчас происходит в Сирии

На фоне серьезного обострения в Сирии переговоры в Москве проводят президент Турции и глава Кремля.

Ирина Колесник четверг, 5 марта 2020, 14:08
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На фоне серьезного обострения в Сирии переговоры в Москве проводят президент Турции и глава Кремля. Фото: Telegram

Утром в четверг, 5 марта, появилась информация о гибели генерала и главы асадовской "Армии Тигров" Сухейля аль-Хасана. По предварительным данным, он скончался от тяжелых ранений. Тем временем Россия провела бомбардировки укрытий беженцев. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент.

Сухейль аль-Хасан, которого с ранениями доставили в больницу Хама, лично участвовал в боевых действиях в самых горячих точках Сирии. Его спецподразделение всегда шло в авангарде наступления сирийской армии против турецких войск.

По последним данным, он вел боевые действия против турецких войск в провинции Идлиб на северо-западе в окрестностях города Саракиб. В ходе одного из боевых столкновений получил тяжелые ранения и был отправлен в госпиталь.

Российские военные эксперты утверждают, что Сухейль аль-Хасан - один из главных военачальников сирийской армии, а его боевое подразделение за годы конфликта стало одним из основных символов армии Асада. В сети даже появлялись фото, на которых российские военные из спецназа России охраняют асадитского главаря.

Вскоре после информации о смерти военачальника стало известно, что в ночь на 5 марта в Идлибе была разбомблена птицеферма в районе населенного пункта Маарет-Мисрин, где укрывались вынужденные переселенцы, погибли не менее 16 человек.

Сообщается о ранении 18 мирных жителей, которых доставили в близлежащие больницы. Местные СМИ утверждают, что авиаудар нанесли Военно-воздушные силы России, а не авиация правительственных войск Сирии.

На фоне обострения в Сирии в Москве проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Глава Кремля уже отметился циничным заявлением - Путин выразил соболезнования по поводу гибели турецких военных в Сирии, добавив, что сирийская армия не знала об их местонахождении.

Как известно, военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия - правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В ответ турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

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