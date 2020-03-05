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В Сирии убит генерал "Армии тигров", которого охранял спецназ Путина: фото

четверг, 05 марта 2020, 07:35
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В Сирии убили генерала и главу армии президента Башара Асада "Армии Тигров" Сухейля аль-Хасана.

Об этом сообщает Kavkaz Center в Twitter.

"Только что. Главарь асадитской "армии тигров" и Сухейль Хассан умер от полученных ран в больнице в Хама, куда его доставили из Саракиба", - говорится в сообщении.

Он лично участвовал в боевых действиях в самых горячих точках Сирии. Его спецподразделение всегда шло в авангарде наступления сирийской армии против турецких войск.

По последним данным, Сухейль аль-Хасан вел боевые действия против турецких войск в провинции Идлиб на северо-западе в окрестностях города Саракиб. В ходе одного из боевых столкновений он получил тяжелые ранения и был отправлен в госпиталь.

Российские военные эксперты утверждают, что Сухейль аль-Хасан - один из главных военачальников сирийской армии, а его боевое подразделение за годы конфликта стало одним из основных символов армии Асада.

В сети опубликовали фото, на которых российские военные из спецназа ССО РФ (силы специальных операций), круглые сутки охраняют асадитского главаря.

Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.

Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в материале "Апострофа": Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии.

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