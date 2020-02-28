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Уничтожены сотни объектов: появилось полное видео ответного удара Турции по войскам Асада в Идлибе

пятница, 28 февраля 2020, 06:58
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Появились новые подробности ответного удара турецких военных по позициям армии президента Сирии Башара Асада в сирийской провинции Идлибе.

По информации местных СМИ, в ночь на 28 февраля армия Турции нейтрализовала 1709 элементов сирийского режима в Идлибе.

Также было опубликовано полное видео ударов по сирийским позициям.

В связи с обострением ситуации в Сирии США уже начали рассматривать вариант направления своих самолетов в Идлиб. Стоит отметить, что воздушное пространство там контролируется российскими силами.

Как известно, вечером 27 февраля в результате авиаудара войск режима Башара Асада погибли 22 турецких военных, многие получили тяжелые ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сирийском городе Нейроб войска Башара Асада и российские военные вынуждены были отступить из-за наступления Турции и сирийских ополченцев.

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