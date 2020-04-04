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Мир

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Коронавирус убил почти 60 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Опасную болезнь подхватили более миллиона человек

суббота, 4 апреля 2020, 07:29
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Опасную болезнь подхватили более миллиона человек Фото: из открытых источников

Смертельный коронавирус продолжает распространяться по миру - количество зараженных перевалило за миллион человек и продолжает быстро расти. По смертности от COVID-19 по прежнему лидируют Италия, Испания и Франция. В Украине в связи с распространением коронавируса ужесточили карантин. В частности, теперь на улицу будет запрещено выходить компаниями более 2-х человек (кроме случаев сопровождения детей), а также гулять в зеленых зонах и устраивать пикники. В стране зарализись болезнью уже более тысячи человек. "Апостроф" следит за всем, что происходит в Украине и мире.

09:11 В США часть заключенных перейдет на домашний арест из-за коронавируса.

В стране за последние сутки +32 850 заражённых, 1 320 смертей (283 смерти в Нью-Йорке)

Всего: 277 621 зараженных, 7 392 смерти.

По состоянию на 08:40 зараженных коронавирусом:

США — 277 965

Италия — 119 827

Испания — 119 199

Германия — 91 159

Китай —82 526

Франция — 65 202

...

Украина — 1072

Умерло в мире от болезни 59 929 человек.

08:36 В Херсонской области 4 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19:

- мужчина, 56 лет с Таврическа;

- девочка, 13 лет с Чаплинки;

- женщина, 80 лет из Херсона;

- 63-летняя жительница Херсона, которая контактировала с сыном, больным COVID-19.

Больные говорят, что не были за границей и не были в контакте с лицами, что недавно вернулись в Украину.

08:11 Заместитель председателя ОПУ и секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что разработаны несколько сценариев, по которым могут усиливать карантинные меры. Они являются секретными и их пока невозможно раскрыть.

"Есть различные сценарии в зависимости, какой процент населения находится дома, какой нет. Каждый день мониториться ситуация, сколько людей пребывает на улице",– сказал Тимошенко.

08:04 В России больных коронавирусом начинают спасать переливанием крови выздоровевших пациентов. С 4 апреля в стране отменены все международные рейсы, которые вывозили россиян на родину из других стран.

Всего в России 4 149 зараженных; из них в Москве - 2923. 34 человека умерли.

07:37 Украина запустила собственное производство ПЦР-тестов.

"Заказано 2 миллиона единиц. Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных", - заявил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОПУ, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID 19.

07:00 Согласно последним данным общее количество умерших от COVID-19 в мире составляет 58 901 человек (за статистикой в режиме реального времени можно следить по ссылке).

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 14 681 человек, в Испании - 11 198, США - 7 152 и Франции - 6 507. В Китае - 3 330 человек. Всего в мире 1 099 389 инфицированных, выздоровели 226 603 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (277 953), Италия (119 827), Испания (119 199), Германия (91 159), Китай (82 518), Франция (65 202) и Иран (53 183).

В Украине зафиксировано 1072 случая коронавируса. 27 летальных случаев. 23 человека выздоровели.

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