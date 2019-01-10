Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

В условиях так называемого шатдауна, то есть приостановления работы госучреждений в США, Трамп вынужден был отказаться от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой, но настаивает на возведении стальной ограды. Как может развиваться ситуация с одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, "Апострофу" рассказал Сергей Галака, специалист-американист и профессор Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

Были ожидания, что Трамп может ввести чрезвычайное положение. Оказалось, что это был легкий шантаж деятелей Конгресса, попыткой добиться каких-то уступок. В конце концов, Трамп просто сделал публичное заявление, что вместо стены будут строить металлический барьер. А это фактически ничего не меняет. И пока четких перспектив завершения шатдауна не видно.

Для Трампа, видимо, было важно продемонстрировать, что виноваты демократы. Он все время подчеркивал в своих выступлениях, что большинство служащих - демократы, они не хотят, и тому подобное. Затем якобы начались поиски компромиссов. Но после встречи с лидерами демократов в Конгрессе было очевидно, что договоренность не просматривается, и Трамп пошел на конфликт.

Однако Трамп не пошел на провозглашение чрезвычайного положения, как ожидали. Пожалуй, прислушался к своим советникам и юристам. Ведь это привело бы к прямому конфликту: демократы угрожали подать в суды и заблокировать решение Трампа. А весомых оснований для чрезвычайного положения - как, скажем, крупный военный конфликт или масштабный теракт - не было. И Трамп пока отступил.

Теперь ситуация снова зависает, ведется позиционная борьба... Демократы набирают очки, потому что никому не нравится, что [из-за шатдауна] 800 тыс. человек сидят без зарплат, а половина из них - и не работают, то есть потом не получат никаких денег. И в долгосрочном плане, думаю, это Трампу невыгодно. Поэтому он будет пытаться маневрировать, что-то предлагать.

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Трамп уже пошел на - пока формальные - уступки, отказавшись от идеи бетонной стены. И демократы уже почувствовали, что здесь его позиции слабы, и будут дожимать. Сейчас сложно сказать, чем это закончится. Демократы предлагали ассигнования 1,7 млрд долларов на, как они это назвали, "меры безопасности на границе". Но Трампу важно продемонстрировать, что он выполняет свои предвыборные обещания - то есть построить стену или барьер. Он работает на свое электоральное ядро, фактически начиная предвыборную кампанию 2020 года.

Если он затянет с выполнением обещания, это ударит по нему. А если будет еще одно падение биржевых акций и перспектива развертывания экономического кризиса, это может привести к очень негативным последствиям для него через полтора года.

То есть все это может перерасти в прямой конфликт с демократами. Сейчас обсуждают еще и новые обвинения в адрес Манафорта и его окружения - там снова просматривается российский след. Трампу нужна какая-то победа, хотя бы частичная, а она пока ему не светит.

Ноябрьское и декабрьское падение дали очень плохой сигнал, и многие экономисты считают, что 2019 год может стать годом развертывания кризиса. А это будет означать завершение этапа экономического роста, увеличение безработицы. И это для Трампа гораздо более угрожающе, чем имиджевые потери из-за стены. Потому что для американцев на каком-то этапе ключевым вопросом всегда становится, как это когда-то сформулировал кто-то из журналистов: "Дурачок, это экономика!". То есть стало ли больше у тебя денег денег в кармане, можешь ли ты покрывать свои расходы? Именно от этого они будут отталкиваться во время голосования в 2020 году. А здесь у Трампа не очень хорошие перспективы. Если что-то драматическое случится с экономикой или финансами в США, шансы Трампа на переизбрание будут мизерными.