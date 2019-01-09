"Гуманитарный кризис" в США: Трамп выступил с обращением к американцам

Вечером вторника, 8 января, президент США Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к жителям страны, в котором настоял на постройке стального барьера на границе с Мексикой, дабы остановить "гуманитарный кризис", в результате которого каждую неделю погибают 300 американцев.

Об этом сообщает Голос Америки.

Президент заявил, что в результате нелегальной иммиграции страдают все жители США. Он назвал южную границу страны с Мексикой "ситом", через которое ежедневно поступают наркотики и проникают преступники. В результате передозировки наркотиков, по словам президента, каждую неделю погибают 300 американцев. "Это – гуманитарный кризис", - заявил Трамп.

При этом, по его словам, он принял "твердое решение" прекратить этот гуманитарный кризис. Администрация Трампа представила Конгрессу детальный план, в котором подробно расписывается решение этой проблемы. "Эти ресурсы необходимы для обеспечения безопасности всей страны", - подчеркнул Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что по просьбе демократов, на границе будет построен стальной барьер, а не бетонная стена.

"Стена на границе очень быстро себя окупит. Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 000 000 000 долларов в год - намного больше, чем 5,7 миллиарда, на которые мы сделали запрос в Конгресс (на строительство стены). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", - заявил Трамп.

Сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они оба призвали президента незамедлительно восстановить полную работу правительства и не делать американский народ заложником недальновидной политики Трампа.

Так, Нэнси Пелоси заявила, что демократы выступают за укрепление безопасности границы и готовы выделить средства из бюджета на конкретные нужды. Однако американский налогоплательщик, по словам спикера Палаты представителей, "не будет платить за дорогую и неэффективную стену". Она добавила, что необходимо вести борьбу с преступностью, однако, по мнению Пелоси, "женщины и дети не являются гуманитарной угрозой" для безопасности США.

Напомним, спор между республиканцами и демократами по поводу финансирования этой президентской инициативы привел к частичному закрытию работы правительства, которое продолжается уже 18 дней.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный российский карикатурист высмеял инициативу Трампа с постройкой стены с Мексикой.