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Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле зашел в тупик

Эдвард Лукас, британский журналист и публицист, специально для "Апострофа" вторник, 5 февраля 2019, 18:20
Переворот в Венесуэле зашел в тупик Фото: EPA/UPG

Старший вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне и экс-редактор британского издания The Economist Эдвард Лукас прокомментировал "Апострофу" ситуацию двоевластия, которая возникла в Венесуэле в результате гражданского конфликта, и спрогнозировал дальнейшее развитие событий.

Очевидно, что режим президента Мадуро построен на значительных страданиях людей: миллионы беженцев, ужасный кризис здравоохранения, обнищание населения в стране, которая должна быть очень богатой. И понятно, что причина - не в американских санкциях и других мерах, а в некомпетентности, фундаментальных провалах социалистической идеологии режима.

Поэтому я желаю венесуэльской оппозиции всяческих успехов в их попытках изменить положение дел. Не уверен, что тактика американцев сработает. Думаю, признание главы Национальной ассамблеи президентом - хорошо, с символической точки зрения, но не меняет власть на месте. И я боюсь, что все завершится тупиком, а может, еще хуже - гражданской войной.

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И, как во многих других ситуациях, связанных с администрацией Трампа, подозреваю, что эту тактику толком не обдумали и вопрос "Что дальше?" никто, вероятно, не ставил.

Генерал Маттис уже не в Пентагоне, и меня волнует возможность военных авантюр. Опыт военных вторжений США в Латинской Америке не очень обнадеживающий. Поэтому я был бы очень осторожен и, скорее, поощрял другие латиноамериканские страны частично взять на себя военное, гуманитарное или какое-то другое вторжение.

Однако такие вещи очень легко начать и иногда - крайне сложно завершить. Поэтому на месте США я подходил бы к этой проблеме со значительной осторожностью.

Полную версию интервью с Эдвардом Лукасом читайте на "Апострофе" в ближайшие дни.

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