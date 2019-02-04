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Сразу девять важнейших стране ЕС нанесли удар по Путину

понедельник, 04 февраля 2019, 14:40

Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция и Нидерланды признали спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, ранее европейские страны пообещали признать Гауйдо президентом, если Николас Мадуро сам не назначит перевыборы главы государства. При этом Евросоюз не смог принять общее заявление о признании Гуайдо, как обещал, потому что Италия и ряд других стран наложили на него вето.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, его сразу признали США и большинство стран Латинской Америки. Россия и Китай поддерживают президента Николаса Мадуро.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Мадуро покинуть страну. А сам Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп приказал убить его.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мадуро отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента.

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