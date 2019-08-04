Десятки убитых и раненых: что известно о двух кровавых бойнях, всколыхнувших США

В субботу, 3 августа, вечером мир всколыхнула новость о кровавой стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, но уже вскоре стало известно, что подобная трагедия произошла и в Дейтоне, штат Огайо. "Апостроф" разбирался, как развивались события и что послужило мотивом для массовых убийств.

Стрельба в Техасе

Первые сообщения о стрельбе в супермаркете Walmart поступили около 10:00 утра по местному времени. Стрелок сначала открыл огонь на парковке рядом с торговым центром из полуавтоматической винтовки, похожей на АК-47, стреляя по взрослым и детям без разбора.

После злоумышленник продолжил бойню в самом торговом центре. На кадрах, обнародованных в сети, видно, как люди бегут из торгового центра. Когда началась стрельба, многие падали на пол, пытаясь спастись. Кровавая расправа продолжалась около 20 минут.

После злоумышленник сдался полиции, его имя официально не называется, но СМИ сообщают, что это Патрик Крусиус. Он живет в городе Аллен, который расположен в девяти часах езды от Эль-Пасо.

Как удалось узнать вскоре, Патрик накануне стрельбы опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. Мужчина заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия", которое якобы наносит урон культуре и экономике США.

Торговый центр, в котором произошла стрельба, находится в непосредственной близости от американо-мексиканской границы, в нем всегда находится много мексиканцев, приезжающих в Эль-Пасо за покупками.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на стрельбу в Техасе, назвав ее "актом трусости", и осудил ее. "Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо оправдывали бы убийство невинных людей", - написал Трамп в Twitter. Президент Мексики Андрем Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в результате бойни в Эль-Пасо погибли три мексиканца и еще шестеро получили ранения.

Стрельба в Дейтоне

В городе Дейтон произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими. Атаку возле бара Ned Peppers Bar устроили двое стрелков - одного полицейские ликвидировали сразу, второй сбежал. В результате бойни погибли 9 человек, 16 получили ранения.

Момент стрельбы снял на видеорегистратор один из автолюбителей, оказавшийся в этот момент в нескольких метрах от места бойни. В ролике отчетливо слышна стрельба: одиночные выстрелы из винтовки вскоре сменяются стрельбой из табельного оружия, которое применили полицейские.

Полиция работает над тем, чтобы установить личность подозреваемого и узнать, какие у него могли быть мотивы. Одна из версий - мужчина открыл огонь после того, как его не пустили в бар.

Как подсчитали журналисты, это уже 250-я массовая стрельбав стране с начала года.