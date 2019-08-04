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​В США второй раз за сутки произошла кровавая стрельба, много жертв: фото и видео

воскресенье, 04 августа 2019, 13:09
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В американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла еще одна кровавая стрельба в баре, вследствие которой 10 человек погибли, еще 16 получили ранения.

Видео с места происшествия публикуют очевидцы в сети.

По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения.

По предварительным данным, один из стрелявших убит возле одного из местных баров, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на джипе.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Правоохранители пока ничего не комментируют и обещают предоставить всю информацию позже.

Как сообщал "Апостроф", преступника, который устроил смертельную стрельбу в супермаркете США, в результате чего 20 человек погибли и столько же получили ранения, задержали.

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