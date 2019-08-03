Смертельная стрельба в Техасе: новые данные о жертвах и фото преступника

Количество пострадавших во время смертельной стрельбы в супермаркете США, возросло до 22 человек.

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что сначала правоохранители сообщали об одном стрелке, но впоследствии заявили, что у него есть двое сообщников. В результате спецоперации они были задержаны. Но вскоре эту информацию опровергли.

При этом, на записях камер видеонаблюдения можно увидеть, что стрелок был вооружен автоматом Калашникова.

Shooter ID from Walmart security camera @ El Paso, TX. Cielo Vista Mall El Paso #ElPasoShooting #ElPaso pic.twitter.com/XSmNYcsKUq — Pertinax (@pertinaxBTC) August 3, 2019

Напомним, ранее сообщалось о 18 раненных и как минимум 10 погибших.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США произошла стрельба на популярном фестивале, в результате погибли три человека, 15 человек получили травмы, в том числе огнестрельные.

Также 11 декабря 2018 года в французском городе Страсбург неизвестный открыл стрельбу по людям рядом с рождественским рынком.