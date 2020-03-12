Короновирус и пустота: как Трамп неудачно попиарился на эпидемии

В обращении к нации в среду вечером президент США Дональд Трамп анонсировал ряд радикальных шагов, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Наибольший резонанс, по понятным причинам, вызвало заявление о полном запрете въезда в США персонам из ЕС. "Апостроф" решил разобраться, удастся ли Трампу такими мерами обуздать коронавирус, и как воспринимать его идеи с учетом начала президентской кампании.

Карантин и кредиты

На первый взгляд, очень строгое ограничение, которое предложил Трамп, при более детальном анализе становится похожим на обычную бутафорию и политический пиар политика, который сейчас активно входит в избирательную кампанию. Ведь запреты от хозяина Белого дома не касаются граждан США, которые могут свободно возвращаться из зараженной коронавирусом Европы, а также Великобритании и Ирландии (где случаев заражения коронавируса уже вполне достаточно). Впрочем, люди людьми, а вот торговлю и перемещение товаров через Атлантический океан Трамп и не думал ограничивать, ведь это обернулось бы для американской экономики просто катастрофическими последствиями. А именно экономики, а не коронавируса на самом деле касалось большинство тезисов, которые были озвучены президентом США во время своего обращения.

В частности, коротко обозначив угрозы пандемии коронавируса, Дональд Трамп перешел к тому, как его администрация собирается бороться с экономическими последствиями "новой чумы". Среди главных мероприятий - месячная отсрочка налогового "дедлайна" и займы с низким процентом для малого бизнеса, который пострадал от распространения коронавируса. Президент также заявил, что будет просить у Конгресса 50 миллиардов долларов для финансирования этих займов. "Из-за экономической политики, которую мы проводили за последние три года, у нас крупнейшая экономика в мире на сегодняшний день. Поэтому нас ждет не финансовый кризис. Это лишь временный момент, мы преодолеем вместе, как наша нация, так и весь мир", - заявил Дональд Трамп. Вышло выступление такого себе защитника нации - собственно, то, что и нужно Трампу сейчас, во время избирательного периода.

Экономика - это хорошо. Но как бороться с болезнью?

Заявления Дональда Трампа оставили американские экспертные круги в легком конфузе. Ведь если к экономическому пакету "антикоронавирусного плана" президента США претензий не слишком много, то остается не слишком понятным, каким образом администрация будет бороться собственно с пандемией.

"Основные предложения имеют смысл. Ведь проблема очень серьезная. По меньшей мере 126 000 человек во всем мире заболели этой болезнью, а более 4600 умерли, из них 38 в Соединенных Штатах. Но политика Трампа не отвечает именно на пандемию - по крайней мере, не так, как ожидали специалисты по здравоохранению и ученые. Ведь большинство из предложенного являются экономическими антикризисными мерами", - отметил обозреватель американского издания Wired Адам Роджерс.

Жители получают мешки с едой от Национальной гвардии около «зоны сдерживания» радиуса в одну милю, созданной для остановки коронавируса, Нью-ЙоркФото: Getty images

Аналогичную позицию высказал и эксперт по реагированию на болезни Центра Глобального Развития Джереми Кониндик на своей странице в Twitter: "Экономические меры необходимы, но они призваны противостоять симптомам кризиса. А болезнь - это болезнь. Расскажите, как правительство намерено ее остановить. Потому советов "мыть руки и не ходить в дома престарелых" - явно недостаточно".

Претензии к предложенным Трампом "антикризисным мерам" становятся более понятными, если учесть состояние системы здравоохранения в США. По разным оценкам, более 40 миллионов американцев не имеют медицинского страхования, а также не могут пройти тестирование на коронавирус. О лечении в таких случаях даже не идет. Поэтому "чрезвычайные", по европейским мерам, карантинные меры в случае США могут оказаться абсолютно недостаточными. Поэтому, очевидно, одним обращением Трампа к нации дело не ограничится. И в части борьбы именно с пандемией Администрации президента придется давать дополнительные объяснения.

Экономика США в шоке

Что же касаются "экономической" части речи Трампа, то здесь также все далеко не так однозначно. Несмотря на всю условность прекращения транспортного сообщения с Европой, полностью избежать экономического ущерба Штатам не удастся. "Временное прекращение поездок из Европы будет усиливать и без того сильное негативное влияние коронавируса в туристическую индустрию и 15,7 миллионов американцев, работа которых зависит от путешествий", - сообщил президент Ассоциации путешествий США Роджер Доу. По подсчетам Ассоциации, в марте 2019 с ЕС без учета Великобритании в США прилетели 850 000 международных посетителей, которые потратили в Штатах почти 3,5 миллиардов долларов. Хватит ли "микрокредитов" Трампа, чтобы компенсировать подобные потери, ответа пока нет.

Так же пока не получается у президента и эффективно защитить экономику США от влияния пандемии коронавируса. "Озвученных Трампом цифр недостаточно, чтобы сбить накал инвесторов после того, как Уолл-стрит в среду погрузился в панику. Например, индекс фьючерсов Доу после выступления Трампа провалился более чем 1000 очков (а промышленный индекс Доу-Джонса почти на 1500 пунктов, - "Апостроф"), несмотря на слова президента о том, что сильная экономика США выйдет из кризиса нетронутой", - отметил аналитик CNN Стивен Коллинз. Также вновь резко пошли вниз цены на нефть...

Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Getty images

Поэтому пока говорить, что Трамп решительно дал бой экономическом кризисе, рано. Но намерения Белого дома очевидны - именно на экономическом фронте коронавируса устроят активное сопротивление. И в пользу этого свидетельствуют реалии политической жизни в США.

Избирательные мотивы "антикоронавируснои программы"

Учитывая определенную неполноценность объявленных Трампом антикоронавирусных мероприятий, возникает вопрос - почему же президент США поспешил обращаться к нации, не проработав план в деталях, и сосредоточился именно на экономических мероприятиях, а не на собственно болезни? Ответ следует искать не столько в реалиях пандемии коронавируса, как в перипетиях избирательной борьбы в США.

Тезис об успешном росте американской экономики и благосостояния "простого американца" - основа предвыборной кампании действующего президента США. И спровоцированный пандемией коронавируса экономический кризис может поставить крест на этом тезисе. Очевидно, именно поэтому президент США и спешит заверить своего избирателя - того самого "простого американца" - владельца малого бизнеса - что он не понесет убытков. Поэтому Белый дом позаботится о нем, удержит рост экономики, а в случае убытков выдаст кредит под низкий процент.

Учитывая, что очевидным лидером демократических праймериз стал Джо Байден, у которого по оценкам абсолютного большинства экспертов наивысшие шансы победить Трампа, подобных экономических инициатив от действующего президента мы, скорее всего, еще увидим немало. Ведь пока факты свидетельствуют, что ни победить сам коронавирус, ни "симптоматический" экономический кризис, правительство США пока не готов. И эта неготовность будет иметь последствия не только на ниве предвыборной борьбы. Пандемия "коронавируса", а также панические настроения в обществе, похоже, только набирают обороты...