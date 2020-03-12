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Не пустят никого: США пошли на радикальные меры из-за коронавируса

четверг, 12 марта 2020, 08:22
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Президент США Дональд Трамп принял решение ограничить въезд из Европы в страну на 30 дней в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которым, по данным на четверг, 12 марта, по всему миру заразились 126 тысяч человек и почти пять тысяч умерли.

Об этом он заявил в своем телевизионном обращении к нации.

"Чтобы новые случаи заболевания не проникли на наши земли, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на следующие 30 дней", - заявил глава Белого дома.

Как сообщает ВВС, исключение будет сделано только для пассажиров из Великобритании. Мера будет введена с пятницы, 13 марта. Ограничение продлится 30 дней.

При этом, Трамп подчеркнул, что граждан США, которые решат вернуться домой, это ограничение не коснется.

Отметим, что по последним данным в США зарегистрировано не менее 1237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число погибших достигло 37 человек.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, Украина закрыла авиасообщение с Италией и большую часть КПП.

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