Цены на нефть рухнули после жесткого решения США по карантину: что происходит на рынке

После запрета на вьезд в США для европейцев, в ходе азиатских торгов резко упали цены на нефть эталонных марок.

Об этом свидетельствуют результаты торгов.

В частности, американский президент Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.

Стоимость Brent по состоянию на 14:45 упала на 5,7%, до 33,83 доллара за баррель; WTI – на 6,1%, до 31,10 доллара за баррель; Urals – на 6,7%, до 28,74 доллара за баррель.

На открытии торгов утром стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 34,28 доллара за баррель, что на 4,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 4,6% – до 31,57 доллара за баррель.

При этом цена российской нефти Urals рухнула на 9,4% – до 29,39 доллара за баррель.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что резкое падение мировых цен на нефть привело к тому, что ведущие российские олигархи потеряли, по разным данным, от $8,8 млрд до $13,9 млрд.