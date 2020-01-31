Количество жертв и зараженных коронавирусом резко выросло: онлайн карта

Число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV достигло 213 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В эпицентре заболевания, китайской провинции Хубэй, умерло 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, по состоянию на четверг, 30 января, в стране насчитали 9692 случая заражения.

Около сотни случаев зафиксировали как минимум в 18 странах. Кроме того, Италия объявила об обнаружении вируса у двух китайских туристов.

Напомним, в обед 30 января в Украину прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых эвакуировали из Китая из-за распространения смертельного коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира предпринять меры для того, чтобы быть готовыми к борьбе против нового коронавируса 2019-nCoV.