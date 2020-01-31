Коронавирус добрался до России: первые данные о зараженных

В России выявили двух человек, зараженных китайским коронавирусом, жертвами которого стали уже более 200 человек.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".

"Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", — сказала она.

По словам Голиковой, риска распространения коронавируса в России нет: оба больных были помещены в боксированную палату, были проведены все необходимые мероприятия и контактные обследования.

Также вице-премьер заявила, что Россия начнет эвакуацию своих граждан (около трех тысяч человек) из провинции Хубэй и Уханя в Китае и поместит их в карантин на 14 дней.

Россия уже ограничила авиасообщение с Китаем кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Как сообщал "Апостроф", 30 января в Украину прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых эвакуировали из Китая из-за распространения смертельного коронавируса.

30 ноября около 6 тысяч человек заблокировали в Италии на корабле из-за угрозы заражения коронавирусом.