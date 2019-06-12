Шантажные работы: как Россия пробивает дорогу в Европу

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет голосовать за резолюцию о возвращении российской делегации. В украинском МИДе уже заявили, что прекратят отношения с Ассамблей, если туда вернутся россияне. "Апостроф" решил напомнить эпопею с отстранением и возвращением россиян в ПАСЕ, а также собрал мнения украинских и иностранных экспертов касаемо этой ситуации.

Вернуть Россию во чтобы то ни стало

Парламентская ассамблея Совета Европы - консультативный орган, который заслушивает доклады делегатов и, соответственно, принимает резолюции и рекомендации. Его решение носит рекомендательный характер. В Ассамблею входят представители 48 стран-членов. Украину представляют 12 делегатов, Россию – 18. Всего в ее состав входит 318 депутатов и 318 их заместителей.

В апреле 2014 года Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. С тех пор Россия отозвала своих делегатов и использует экономический и политический шантаж, чтобы вернуться в Ассамблею.

В 2017 году кремлевские политики отказались платить взносы в Совет Европы и сейчас должны около 60 миллионов евро. Именно денежный вопрос является главным - в этом признаются в самой Ассамблее.

Кроме того, Россия угрожает вообще выйти из ПАСЕ. В таком случае на нее перестанут распространяться решения структур Совета Европы, а униженные и оскорбленные российские оппозиционеры не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Хотя Кремль и без того многократно нагло игнорировал его решение, так же как и резолюции ПАСЕ.

Против российских делегатов в Ассамблее ввели санкции. Сейчас они фактически не действуют, потому что поименные, а Кремль не предоставляет списки своих депутатов. Но если санкции сохранят, россиянам запретят занимать посты в Ассамблее. Однако сегодня в организации слышна противоположная риторика - "все страны - члены Совета Европы должны иметь равные права в работе ее структур".

В конце мая Комитет министров Совета Европы призвал предоставить каждой стране право участвовать во всех ее уставных органах. В начале июня за проект соответствующей резолюции - "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования" - проголосовал регламентный комитет организации.

В конце мая Комитет министров Совета Европы призвал предоставить каждой стране право участвовать во всех ее уставных органах Фото: Flickr/PACE

Эта резолюция вносит несколько существенных изменений в регламент. Она лишает ПАСЕ права ограничивать делегатов в голосовании, праве выступления, участия в работе комитетов. Нарушителям только запретят занимать руководящие должности в организации и участвовать в наблюдательных миссиях, но и эти ограничения могут в дальнейшем пересмотреть.

Стоит отметить, что Россию прямо в документе ни разу не называют. Зато резолюция содержит фразу "страна, которая является членом ПАСЕ, но не участвует в ее работе". Документ призывает все делегации (а значит, и российскую) начать работу в июне, поскольку состоятся выборы Генерального секретаря ПАСЕ и судей ЕСПЧ. Но в Кремле уже заявили, что вернутся только после полной отмены санкций. Поэтому ПАСЕ так спешит - вопрос о резолюции вынесен в самое начало работы Ассамблеи.

Таким образом, кремлевские делегаты могут вернуться в середине года и среди летней сессии. Такие изменения в регламенте нарушают устав Совета Европы, поэтому они прописаны "в виде исключения". А вот в украинской делегации времени провести переговоры и, возможно, изменить решение при голосовании практически не будет.

С одной стороны, похоже на то, что Запад пытается во что бы то ни стало вернуть Россию, несмотря на все ее преступления. Главными лоббистами этой идеи являются Германия и Франция.

С другой стороны, говорят отечественные и европейские эксперты, Россия должна быть в ПАСЕ и других международных организациях, чтобы на нее можно было оказывать международное давление, вести переговоры. Однако вызывает беспокойство то, что, заняв места в европейских структурах, россияне будут влиять на их работу.

Что потеряет Украина

ПАСЕ была важной дипломатической площадкой, которую с возвращением РФ Украина может потерять, считает независимый политический аналитик, аналитик правительства канадской провинции Онтарио Ариана Гиць.

"ПАСЕ позволяла доносить правду и добавляла веса заявлениям украинских чиновников. Она приняла 7 резолюций, которые были значимыми для международной правовой позиции Украины. Одна из них признала, что Россия осуществляет контроль над захваченными территориями на Донбассе", - рассказала Гиць "Апострофу".

Эксперт также выразила опасения, что по возвращении России западные партнеры начнут принуждать Киев к миру. Заявления украинских депутатов будут подвергать более жесткой "цензуре". На них будут давить через политико-правовую позицию.

"Для Украины "компромисс" по такому сценарию - это путь унижения, который приведет к затяжной, вероятно, многолетней турбулентности и возможным новым политическим катаклизмам", - считает аналитик. Поэтому вернуть Россию в ПАСЕ можно только после наложения на нее санкций с требованием восстановить суверенитет Украины и выплатить репарации.

По возвращении России в ПАСЕ ситуация с украинскими политзаключенными только ухудшится, убеждена Гиць. Кремль будет использовать "крючок" освобождения для шантажа на тему "примирения" или "чистого листа".

Такого же мнения придерживается и член Харьковской правозащитной группы Галина Койнаш.

"Нельзя договариваться с террористами, и подобные уступки неизбежно приведут к другим, более существенным", - заявила она "Апострофу".

Возвращение России в ПАСЕ будет сигнализировать об опасной сдаче позиций. Любую капитуляцию Кремль расценит как слабость Запада и свою победу. Это будут хоть и косвенные, но негативные последствия для всех украинских жертв Кремля. Санкции против России надо усилить, поскольку ситуация ухудшилась - более 100 украинцев являются российскими политзаключенными, 24 украинских моряков взяли в плен, россияне заблокировали Азовское море, в оккупированном Крыму прибегают к шокирующим нарушениям прав человека, говорит правозащитница.

Однако известный политический обозреватель Олег Пономарь заявил "Апострофу", что по возвращении в ПАСЕ Россия наоборот может отпустить политзаключенных в качестве жеста доброй воли.

Возвращение кремлевских политиков разрушит "минский процесс", считает депутат Европарламента от партии "Союз 90/Зеленые" и режиссер-документалист Ребекка Хармс. Политик настаивает, что против Кремля надо применять более жесткие санкции и добиваться выполнения выдвинутых условий.

Украинские делегаты уже заявили, что в случае безусловного возвращения России прекратят свою работу в ПАСЕ. Глава делегации Владимир Арьев в Facebook сравнил позицию Франции и Германии с позицией Европы 1930-х годов. Вероятно, он намекает на "политику умиротворения", которую пытались применить к Адольфу Гитлеру.

"Ситуация в ПАСЕ - близка к критической. МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ", - написал политик.

По мнению Арианы Гиць, Украина имеет полное моральное право выражать свой протест самым жестким способом. Но в то же время Киев заинтересован в продвижении собственных интересов, и поэтому не стоит выходить из состава ПАСЕ, а следует искать политические способы разрешения кризиса.

"Украина противодействует массовой пропаганде России и мощной кампании влияния, поэтому критически важно, чтобы ее голос был услышан в мире", - говорит эксперт. Летом будет проходить избрание руководящих органов ПАСЕ и состава Европейского суда по правам человека. Украина заинтересована в продвижении своих интересов. Поэтому наиболее разумным будет заручиться поддержкой стран-друзей и вместе с их делегатами сделать совместное заявление о готовности прекратить работу в Ассамблее. Но Украина не должна проглотить обиду и спокойно работать дальше, заключает Гиць.

Летом будет проходить избрание руководящих органов ПАСЕ и состава Европейского суда по правам человека Фото: Flickr/PACE

Раскол в Евросоюзе

"Разрешить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий - это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение. При этом преступник отнюдь не покаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", - написал глава украинского МИД Павел Климкин в Twitter. Он занимает жесткую позицию вплоть до выхода Украины из ПАСЕ.

Действия России на оккупированных территориях можно квалифицировать как культурный геноцид и этническую чистку, говорит Ариана Гиць, - и они однозначно являются грубым нарушением прав человека, демократии и верховенства права, которые должен отстаивать Совет Европы. Если ПАСЕ снимет санкции с России, то это однозначный акт необъявленной поддержки авторитарного агрессивного режима, который перечеркивает цель существования Совета Европы и с которым нельзя мириться.

"Если Россия вернется без выполнения предъявленных условий, Совет Европы не просто потеряет доверие - это будет противоречить самой цели и причинам, почему он был основан. Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Думы без условий", - заявила Ребекка Хармс "Апострофу".

Такая ситуация развяжет Кремлю руки и может спровоцировать его на обострение уже "замороженных" прокремлевских конфликтов - в Приднестровье, оккупированных Абхазии и Южной Осетии и на Западных Балканах, считает политик.

"Я до сих пор не могу поверить, что Германия и Франция рискуют этим, потому что хотят "нормальных" отношений с европейской страной, которая ведет войну против своих соседей", - добавляет Хармс.

Олег Пономарь, в свою очередь считает, что возвращение России в ПАСЕ является частью плана Трампа и Путина в отношении Украины. Да, он происходит в большей степени на российских условиях, но надо привыкать к новым реалиям после выборов в США и Украине, говорит эксперт.

Россияне - неисправимые имперцы, поэтому для них возвращение в ПАСЕ - это прежде всего доказательство того, что с ними считаются. Но есть и практическая причина - это может стать шагом для снятия санкций, добавляет Пономарь.