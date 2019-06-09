Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Страсбург планирует помириться с Кремлем за счет национальных интересов Украины. Возвращение российской делегации в ПАСЕ станет ключевым моментом в игре Запада с Россией. А новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский умышленно умаляет роль Парламентской ассамблеи, чтобы не записывать политический проигрыш на свой счет. Об этом в интервью "Апострофу" заявила АРИАНА ҐИЦЬ, независимый политический аналитик, юридический представитель Совета по этике исследований Университета Макмастера, аналитик правительства провинции Онтарио (Канада), в прошлом - автор и руководитель правовых исследований Carswell Legal Solutions/Thomson.

- Какие существуют риски, если Россия вернется в ПАСЕ?

- Риски велики. Поэтому, прежде всего, хочу выразить полную поддержку жесткой позиции украинского МИДа по поводу пересмотра отношения Украины к ПАСЕ в случае возвращения российской делегации к работе в Ассамблее. Убеждена, Украина должна прилагать максимальные усилия к недопущению реализации сценария безусловного "прощения" России без всякого раскаяния и искупления со стороны Москвы.

К сожалению, некоторые украинские обозреватели умаляют значение ПАСЕ для Украины. Боюсь, заявления в этом русле призваны создать удобный медийный контекст для новоизбранного президента Украины, который с упорством продвигает инициативы по "компромиссу" с Россией за счет уступок со стороны Украины.

Хотя господину Зеленскому политически и невыгодно записать большое дипломатическое поражение на свой счет, озвученные им инициативы "компромисса", как и процессы, происходящие сейчас в ПАСЕ, вписываются в более широкую геополитическую игру России и Запада по поводу урегулирования "конфликта" в Украине. К сожалению, после победы господина Зеленского на выборах стало заметно, что начался меняться ветер в вопросе России, как в Киеве, так и на Западе, и активно начали продвигаться тезисы политики "примирения" за счет национальных интересов Украины.

В ситуации, когда Москва не выполнила ни одной рекомендации о прекращении нарушений международного права, о которых говорилось в ряде резолюций ПАСЕ и решении ЕСПЧ, возвращение российской делегации в Ассамблею рискует стать ключевым поворотным моментом в международной политике противодействия российской агрессии против Украины.

Конечно, ПАСЕ не имеет прямых полномочий, чтобы остановить российскую агрессию, впрочем, Ассамблея в течение предыдущих пяти лет была успешным дипломатическим фронтом защиты Украины от российской агрессии. ПАСЕ приняла 7 резолюций, которые были значимыми для международно-правовой позиции Украины. Например, одна из резолюций признала, что Россия осуществляет контроль над захваченными территориями на Донбассе.

Принимая во внимание, что Украина противодействует массовой пропаганде России и мощной кампании воздействия, критически важно, чтобы ее голос был услышан в мире. ПАСЕ была такой площадкой, которая позволяла доносить правду и которая добавляла веса заявлениям украинских чиновников. Теперь возникает риск того, что голос Украины будет подвергаться жесткой "цензуре", а политически-правовые позиции Украины будут встречать сильное противодействие.

Ариана Ґиць: "К сожалению, после победы господина Зеленского на выборах стало заметно, что начался меняться ветер в вопросе России как в Киеве, так и на Западе" Фото: flickr.com / parliamentaryassembly

Существуют и другие риски: расширение влияния России на процесс принятия решений, дальнейшее расползание поддерживаемой Москвой политической коррупции, распространение благосклонных к России взглядов в странах Запада, привлечение Россией большего количества политических игроков на свою сторону, потеря ПАСЕ морального статуса организации - поборника прав человека, и, в конце концов, разрушение ПАСЕ как международной организации. Для Украины такие сдвиги на международной шахматной доске будут предвещать потерю не только позиций, но и партнеров.

- Как западному миру следует вести себя с Россией?

- Рецепты хорошо известны. Россия должна почувствовать истинную цену своих нарушений международного права. Международные санкции, которые действуют сейчас, ограничили агрессию России, однако они очень далеки от того, чтобы заставить Москву прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины. Чтобы достичь такой цели, международное сообщество должно ввести гораздо более жесткие санкции и привязать их к полному восстановлению суверенитета Украины над всеми оккупированными Россией территориями, а также выплаты Москвой репараций.

Ведение Россией вооруженной войны против Украины, оккупацию и аннексию украинских территорий, военные преступления, террористические акты, кибератаки, преследования на почве языка, этнического происхождения и религии, а также преступные действия Москвы на оккупированных территориях можно квалифицировать как культурный геноцид и этническую чистку. И они однозначно являются грубым нарушением прав человека, демократии и верховенства права, которые должен отстаивать Совет Европы.

Если ПАСЕ снимет санкции с России, которые были введены за совершенные Москвой нарушения, то это однозначно будет актом необъявленной поддержки авторитарного, агрессивного режима, который перечеркивает цель существования Совета Европы и с которым нельзя мириться.

- Может ПАСЕ решить "украинскую проблему", если Россия вернется в Ассамблею?

- "Украинской проблемы" не существует. Существует проблема воинственной политики России. Существует проблема умиротворения агрессивного режима Путина международным сообществом. Предполагаю, что возвращение России в ПАСЕ будет означать рост давления на Украину с целью вынудить Киев к уступкам в пользу России. Для Украины "компромисс" по такому сценарию - это путь унижения, который приведет к затяжной, вероятно многолетней, турбулентности и возможным новым политическим катаклизмам. При текущем положении Путин ни при каких условиях не остановится перед целью усмирения Украины и хотя бы косвенного подчинения воле Москвы.

- Что может ожидать украинских заключенных в России после возвращения кремлевской делегации в ПАСЕ?

- Заключенные украинцы являются заложниками российского режима. Они используются для запугивания несогласных, для подавления протестных настроений, в пропагандистских целях, а также для правового обоснования Москвой своих политических позиций. Не исключаю, что Россия может использовать вопрос освобождения заложников для влияния на парламентские выборы в Украине с целью валидации призывов к политике "примирения" или "чистого листа". Впрочем, не ожидаю, что Москва пойдет на освобождение украинских заключенных как жеста доброй воли в связи с восстановлением прав российской делегации в ПАСЕ. Наоборот, текущее развитие событий лишает Россию головной боли идти на любые уступки.