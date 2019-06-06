RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Путину надо ставить четкие условия, иначе он расколет Европу - Ребекка Хармс

Немецкий политик возмущена решением ПАСЕ по России

Дмитрий Малышко четверг, 6 июня 2019, 12:49
читати статтю українською
Немецкий политик возмущена решением ПАСЕ по России Фото: uatv.ua

Член Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" и режиссер-документалист Ребекка Хармс считает, что возвращение России в ПАСЕ только развяжет руки Кремлю и спровоцирует обострение "замороженных" конфликтов, поддерживаемых из Москвы. Об этом политик рассказала в блиц-интервью "Апострофу", комментируя принятую в ПАСЕ резолюцию 3 июня по России.

- В чем риск возврата России в ПАСЕ?

- Если Россия вернется, не отреагировав на резолюции ПАСЕ и проигнорировав решение Европейского суда по правам человека и Международного трибунала ООН по морскому праву, Совет Европы не просто потеряет доверие. Он будет противоречить самой цели и причинам, почему он был основана. Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Госдумы РФ без условий.

- Как Запад должен поступить с Россией?

- Запад решил, что не существует военного решения проблемы оккупации Крыма и войны против Украины, которую ведет Россия. Они решили восстановить украинский суверенитет и остановить путинскую агрессию дипломатическим путем. Чтобы показать, что Россия нарушила в 2014 году международные законы, Запад предпочел персонализированные и экономические санкции.

Эта стратегия до сих пор имеет место, но будет работать только тогда, когда Запад будет единым и не будет подрывать свои же решения. В частности, ЕС должен быть устойчивым и продлевать санкции, если Россия продолжит игнорировать Минские соглашения, нарушать права крымских татар и других граждан Украины в Крыму.

Выдача паспортов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей является тяжелым нарушением Минских договоренностей.

Не только многочисленные нарушения режима прекращения огня, но и нападение в Керченском проливе и задержание моряков доказали, что Россия продолжает осуществлять прямую агрессию против Украины. Сейчас не время позволять делегации из Думы возвращаться в ПАСЕ без всяких условий. Сейчас время поставить им четкие условия и ввести больше санкций в случае игнорирования. Я неоднократно обращалась к своей стране - Германии - с призывом остановить "Северный Поток - 2". Вести бизнес с империей Путина - значит пригласить его к продолжению агрессии.

- Сможет ли Запад решить украинскую проблему, если Россия вернется?

- Если делегация из Думы вернется, не выполнив ни одной из многих предыдущих резолюций, принятых из-за нарушения суверенитета Украины и прав человека - это разрушит основы Минских соглашений. Я до сих пор не могу поверить, что Германия и Франция рискуют этим, потому что хотят "нормальных" отношений с европейской страной, которая ведет войну против своих соседей.

Также я боюсь, что это ухудшит перспективу для многих так называемых замороженных конфликтов в странах Восточного партнерства и Западных Балканах. И даже для оппозиции и гражданского общества в России это станет черным днем, потому что решение Европейского суда по их делам также игнорируются Кремлем.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пропутинские силы не страшны, Украина имеет другие проблемы с Европой - Андреас Умланд

Немецкий политолог Андреас Умланд рассказал Апострофу, как результаты выборов в Европарламент повлияют на отношения Украины и Европейского Союза

Тень от Кремля: почему в Европарламент прошли "друзья Путина"

На выборах в Европарламент победили силы, близкие к Владимиру Путину

Британия без Терезы: туманное будущее и жесткий Brexit

Какими будут отношения между Великобританией и Евросоюзом после отставки Терезы Мэй - Апостроф поинтересовался у британских экспертов

Новости

6 июня

13:26
Жаркая непогода: где в Украине ждать новых ливней с грозами
13:24
СМИ рассказали о скандальных деталях освобождения банкира Омельяненко решением суда
13:05
Делают из мухи слона: соцсети бурно обсуждают иск 7-классницы против нового украинского правописания
13:00
Оценивать скандального судью Глуханчука будут экзаменаторы, с которыми его видели на банкете - СМИ
12:55
Тимошенко является лучшей кандидатурой на пост премьер-министра - нардеп Рыбчинский
12:55
Группа KAZKA предлагает фанам новую песню в обмен на помощь детям
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: