Путину надо ставить четкие условия, иначе он расколет Европу - Ребекка Хармс

Член Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" и режиссер-документалист Ребекка Хармс считает, что возвращение России в ПАСЕ только развяжет руки Кремлю и спровоцирует обострение "замороженных" конфликтов, поддерживаемых из Москвы. Об этом политик рассказала в блиц-интервью "Апострофу", комментируя принятую в ПАСЕ резолюцию 3 июня по России.

- В чем риск возврата России в ПАСЕ?

- Если Россия вернется, не отреагировав на резолюции ПАСЕ и проигнорировав решение Европейского суда по правам человека и Международного трибунала ООН по морскому праву, Совет Европы не просто потеряет доверие. Он будет противоречить самой цели и причинам, почему он был основана. Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Госдумы РФ без условий.

- Как Запад должен поступить с Россией?

- Запад решил, что не существует военного решения проблемы оккупации Крыма и войны против Украины, которую ведет Россия. Они решили восстановить украинский суверенитет и остановить путинскую агрессию дипломатическим путем. Чтобы показать, что Россия нарушила в 2014 году международные законы, Запад предпочел персонализированные и экономические санкции.

Эта стратегия до сих пор имеет место, но будет работать только тогда, когда Запад будет единым и не будет подрывать свои же решения. В частности, ЕС должен быть устойчивым и продлевать санкции, если Россия продолжит игнорировать Минские соглашения, нарушать права крымских татар и других граждан Украины в Крыму.

Выдача паспортов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей является тяжелым нарушением Минских договоренностей.

Не только многочисленные нарушения режима прекращения огня, но и нападение в Керченском проливе и задержание моряков доказали, что Россия продолжает осуществлять прямую агрессию против Украины. Сейчас не время позволять делегации из Думы возвращаться в ПАСЕ без всяких условий. Сейчас время поставить им четкие условия и ввести больше санкций в случае игнорирования. Я неоднократно обращалась к своей стране - Германии - с призывом остановить "Северный Поток - 2". Вести бизнес с империей Путина - значит пригласить его к продолжению агрессии.

- Сможет ли Запад решить украинскую проблему, если Россия вернется?

- Если делегация из Думы вернется, не выполнив ни одной из многих предыдущих резолюций, принятых из-за нарушения суверенитета Украины и прав человека - это разрушит основы Минских соглашений. Я до сих пор не могу поверить, что Германия и Франция рискуют этим, потому что хотят "нормальных" отношений с европейской страной, которая ведет войну против своих соседей.

Также я боюсь, что это ухудшит перспективу для многих так называемых замороженных конфликтов в странах Восточного партнерства и Западных Балканах. И даже для оппозиции и гражданского общества в России это станет черным днем, потому что решение Европейского суда по их делам также игнорируются Кремлем.