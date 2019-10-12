Выборы в Польше: какой результат устроит Украину

В воскресенье, 13 октября, в Польше пройдут парламентские выборы. Практическое отсутствие новостей и скандалов, связанных с ходом избирательной кампании у нашего соседа, является полной противоположностью того, насколько наэлектризованной и отчасти экстремальной бывает политическая жизнь в Украине. Впрочем, честные и демократические выборы всегда несут в себе вероятность неожиданных поворотов, а цивилизованная политическая борьба не становится менее острой. "Апостроф" проанализировал предвыборные рейтинги польских политических сил и их агитационных кампаний с целью узнать очертания будущего Польши и того, что оно принесет Украине.

Соберет ли ПиС монобольшинство

На первый взгляд, рейтинги действующей правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS) обеспечивают ей очень уверенную позицию лидера. PiS готовы поддержать 45% избирателей, тогда как их главных оппозиционеров - "Гражданскую коалицию" - всего около 27%. Также в польский парламент практически гарантированно попадает объединения левых сил "Левица" с рейтингом в 14% и "Польская коалиция" - блок Селянской партии (которую в Польше часто называют "арбуз", потому что цвет партийной символики зеленый, но большинство участников партии являются бывшими коммунистами) и популистской партии Kukiz'15, основанной рокером Павлом Кукизом - у которой рейтинг поддержки в 7%. На грани преодоления 5-процентного барьера также находится праворадикальная "Конфедерация" с рейтингом в 4,7%.



Почему же значительный рейтинг PiS не дает однозначной уверенности в их разгромной победе на выборах? Дело в явке избирателей. Как свидетельствует опрос IBRiS_PL, сторонники самой рейтинговой политсилы демонстрируют низкую готовность идти на избирательные участки в воскресенье - только 64%. В тот же время поддержать "Польскую коалицию" придут 89% их сторонников, а "Левицу" - все 100%. Впрочем, даже при самом негативном варианте для "Права и Справедливости", "Гражданской платформе" и "Левице" не хватит голосов для формирования коалиции. А вот к правящей партии готовы присоединиться "Польская коалиция" и "Конфедерация".

Таким образом, выборы в Польше решат, будет ли PiS иметь сильное монобольшинство, или будет слабее позиция члена коалиции.

"После четырех лет власти партии PiS - это очень ожидаемый результат. Поэтому, скорее всего, результат выборов покажет, насколько радикальным будет действующий политический курс Польши", - охарактеризовала ситуацию Мария Скора, глава программы исследования международных отношений Das Progressive Zentrum.

"Почти наверняка можно сказать, что PiS по результатам выборов будет иметь наибольшую фракцию, но далеко не ясно, сохранят ли они общее большинство. Если правящая партия обеспечит себе второй срок, она закрепит и разовьет свою программу реформ, тогда как любое альтернативное коалиционное правительство, вероятно, будет слабым и нестабильным", - считает Алекс Щебряк, профессор политики и современных европейских исследований Университета Сассекса.

Подарки от Трампа и Зеленского

Сильные позиции PiS на предстоящих выборах во многом продиктованы мощным "социальным пакетом": отмена повышенного пенсионного возраста и налога на прибыль для молодежи, ежегодная "тринадцатая" пенсия. В своей агитации PiS активно апеллирует к успешно выполненным социально-экономическим обещаниям кампании 2019 года. Но не менее важную, а то и ведущую роль в успешной кампании правящей партии играют ее успехи на внешней арене. Здесь коллегам из PiS очень "подсобил" Дональд Трамп двумя своими решениями - широко растиражированным расширением военного контингента США в Польше, которое ранее анализировал "Апостроф", и долгожданной отменой виз для поляков.

Такая щедрость американского президента не возникла на пустом месте.

"В глазах Трампа поляки являются идеальным союзником, который тратит 2% ВВП на оборону и поддерживает внешнеполитические инициативы США. И поэтому ему не трудно сделать очень полезный подарок для правящей в Польше партии "Право и Справедливость" перед выборами", - пояснил "Апострофу" заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Также в известной степени подыграл PiS и президент Украины Владимир Зеленский, анонсировав долгожданную уступку в историческом фронте - отмена моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.

Зеленский анонсировал долгожданную уступку в историческом фронте Фото: president.gov.ua

Долгожданный прорыв в несколько остывших взаимоотношениях с Украиной, подписание трехстороннего меморандума об энергетической безопасности между Вашингтоном, Варшавой и Киевом и щедрые обещания экономических преференций от США - итоги масштабного празднования 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве самым лучшим способом поспособствовали агитационной кампании "Права и Справедливости". В то время как правящая партия строила кампанию вокруг конкретных успехов, их оппоненты из "Гражданской Платформы" апеллировали к абстрактным вещам ("угрозы демократии"), что и имело за собой вполне ожидаемые последствия.

Антиукраинские голоса в списках проходных партий

Для Украины результаты выборов в Польше никаких особых рисков не несут. Из ныне правящей партией "Право и Справедливость" новая украинская власть в принципе наладила диалог. А главная оппозиционная сила "Гражданская коалиция" отличается даже более мягкой и благосклонной к Украине политикой, неоднократно критиковав PiS за конфликтную позицию по "историческим противоречиям" с Украиной.

А вот от меньших политических сил вполне можно ожидать неприятных сюрпризов. Если Селянская партия давно известна своей идеологической аморфностью, то их партнер по блоку Kukiz'15 ответственен за скандальный закон о Польском Институте Национальной памяти, который приравнивал УПА к нацистскому режиму, который, к счастью, заблокировал Конституционный суд Польши. А от представителей "Конфедерации" очень часто можно слышать об "угрозах украинских беженцев". Также существуют свидетельства о связи Kukiz'15 и "Конфедерации" с лицами, ответственными за разжигание польско-украинской вражды и даже о поддержке со стороны "руки Кремля".

Именно поэтому для нас был бы оптимальным вариант, когда PiS будет иметь достаточно голосов для монопартийного большинства. Ведь тогда они не будут зависеть от антиукраинских позиций "Польской коалиции", а "Конфедерация" с ее угрозами вообще останется за проходным барьером.